A Fehér Ház közvetlenül tárgyalna az afgán tálibokkal

2018. július 16. 23:12

A Fehér Ház közvetlen tárgyalásokat akar az afganisztáni tálibokkal - írta hétfői számában amerikai kormányzati forrásokra hivatkozva a The New York Times című napilap, amely "stratégiai váltást" lát az amerikai politikában.

A lap értesülései szerint a Trump-adminisztráció arra kérte vezető diplomatáit, hogy keressék a közvetlen tárgyalások lehetőségét a tálibokkal a 17 éve húzódó háború befejezése érdekében.

Ez jelentős változás, hiszen bár a tálibok régóta sürgették a béketárgyalásokat az amerikai kormányzattal, Washington eddig kitartott amellett, hogy a tárgyalóasztalnál a kabuli kormány képviselőinek is helyet kell foglalniuk. A várható stratégiai váltást mind amerikai, mind afgán tisztségviselők megerősítették a The New York Timesnak (NYT). A tálibokkal folytatandó egyeztetések megkezdésének még nincs kitűzött határideje, de maga az a tény, hogy Washington közvetlen tárgyalásokat akar, jelzi az amerikai kormányzat eltökéltségét a helyzet rendezésére - állapította meg a NYT.

A lap - tisztségviselőkkel folytatott megbeszélésekből leszűrt - értékelése szerint a változásra azért kerül sor, mert a Trump-kormányzat eredeti elképzelése az "afgánok vezette, afgánok közötti" béketárgyalások nem vezettek sikerre, sőt, a tálibok további területeket hódítottak meg. Az Afganisztán Újjáépítéséért felelős Főfelügyelőség Hivatalának adatai szerint a kabuli kormányzat az ország 407 körzetéből 229-et ural, vagy nagyrészt ellenőrzése alatt tart, 59 körzetet a tálibok irányítanak, és 119 körzetben pedig harcok folynak a hatalom birtoklásáért.

Afganisztán 34 tartományból áll, és ezek körzetekre oszlanak.

Az elmúlt hetekben amerikai tisztségviselők jártak mind Afganisztánban, mind a szomszédos - és az afgán belügyekre jelentős befolyással bíró - Pakisztánban, a NYT értesülései szerint éppen a tálibokkal tervezett közvetlen tárgyalások megalapozása végett. Mike Pompeo amerikai külügyminiszter a múlt héten tett villámlátogatást az afgán fővárosban, Kabulban, és Alice G. Wells, a térségért felelős vezető külügyi tisztségviselő több napon keresztül egyeztetett Afganisztánban és Pakisztánban a konfliktusban érintett legfontosabb döntéshozókkal. Megbeszélései után Mike Pompeo közleményben jelentette be: az amerikai kormánynak nincsenek előzetes feltételei a tálibokkal folytatandó tárgyalásokhoz, amelyeken minden - az amerikai és a NATO-csapatok afganisztáni jelenléte is - napirendre kerülhet.

A múlt héten Brüsszelben tartott NATO-csúcstalálkozón Donald Trump elnök egyetértett az egyik újságíró kérdésben megfogalmazott állításával, miszerint "az embereknek elegük van az afgán háborúból". Trump akkor leszögezte: "Igen, egyetértek ezzel, nagyon is egyetértek. Hosszú ideje tart már ez a háború, bár sok haladást is elértünk."



MTI