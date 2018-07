Az Egyesült Államok nem tárgyal az afgán tálibokkal

2018. július 17. 10:25

Az Egyesült Államok nem áll készen a közvetlen tárgyalásokra az afgán tálibokkal - közölte John Nicholson amerikai tábornok az Afganisztánban állomásozó amerikai erők és a NATO vezette Eltökélt Támogatás nevű afganisztáni hadművelet főparancsnoka, cáfolva ezzel a The New York Times című lapban hétfőn megjelent információkat.

A négycsillagos tábornok közleményt adott ki, amelyben hangsúlyozta: a korábban Kandahárban afgán vezetőkkel folytatott megbeszéléseken elhangzottakat "elferdítve adta vissza a The New York Times", és nincs szó arról, hogy változott volna az amerikai álláspont.

A The New York Times című napilap a hétfői számában közölt hosszas - kabuli keltezésű - riportot arról, hogy megváltozott az amerikai stratégia, és a Fehér Ház immár közvetlen tárgyalásokat akar a tálibokkal. A lap értesülései szerint a Trump-adminisztráció fel is kérte vezető diplomatáit, hogy keressék a közvetlen tárgyalások lehetőségét 17 éve húzódó háború befejezése érdekében.

Nicholson tábornok a kommünikében leszögezte: "az Egyesült Államok nem akarja helyettesíteni az afgán népet vagy az afgán kormányt". Hozzátette, hogy a kandahári eszmecserén lényegében csupán Mike Pompeo külügyminiszter júniusban kifejtett álláspontját támogatta, miszerint Washington "készen áll arra, hogy támogassa és megkönnyítse" az esetleges béketárgyalásokat és "részt is vegyen" e tárgyalásokon.

Nyilatkozatot tett közzé Martin O'Donnell, az Eltökélt Támogatás hadművelet sajtószóvivője is. Ő azt hangsúlyozta, hogy az Egyesült Államok "minden lehetőséget" felkutat a béke érdekében tett erőfeszítések előmozdításáért. A szóvivő is azt hangsúlyozta, hogy "a folyamatot továbbra is az afgánok irányítják".

MTI