Számháború zajlik a Jobbik és a volt párttagok között

2018. július 18. 00:45

A számháború a Jobbik és a Mi Hazánk Mozgalom közötti mozgás mértékéről szól. A Jobbik egyik alelnöke szerint arányaiban jóval kevesebben hagyják el a pártot, mint ahogy az szerinte a hírekben megjelenik. Dúró Dóra, az új mozgalom elnökhelyettese arról beszélt, hogy minden várakozást felülmúlt az, hogy mennyien csatlakoznak hozzájuk.

A Jobbik alelnöke újságíróknak úgy nyilatkozott kedd délután, hogy pártjában minden rendben van. Újságírók Bana Tibort a párt csődközeli helyzetéről és a tömeges kilépésekről is kérdezték. Bana Tibor szerint nem érdemes tagadni, hogy megcsappant a társaság létszáma, de – mint mondta – pánikra semmi ok.

A jobbikos politikus szerint a régi elnökségnek volt néhány szerencsétlen döntése, de a tisztújítás óta azon gondolkoznak, hogy a szimpatizánsok ne érezzék meg a pártszakadást. Bana Tibor úgy fogalmazott: a Jobbik frakciója erősebb és egységesebb, mint valaha, és a párt vezető testületei és elnöksége is megteszi a szükséges lépéseket a stratégiaalkotás érdekében.

A Jobbikban a Toroczkai László-féle Mi Hazánk Mozgalom zászlóbontása óta tart a kilépési hullám. Június végén a párt egyik korábbi választókerületi elnöke beszélt arról az M1-nek, hogy Csongrád megyében például szinte minden Jobbik-alapszervezet megszűnt.

Ugyancsak június végén lépett a nyilvánosság elé Dócs Dávid, a Jobbik volt Nógrád megyei elnöke is, aki jelenleg már a Mi Hazánk Mozgalom alelnöke. A Toroczkai László-féle szervezet ügyvezető elnökségében szinte kivétel nélkül volt jobbikosok vannak.

Toroczkai László azután hirdette meg a Mi Hazánk Mozgalmat, hogy a Jobbik tisztújító kongresszusán alulmaradt a pártelnökségért vívott harcban, majd bizalomvesztés miatt kizárták a pártból. Azóta csalódott jobbikosok tömegesen csatlakoztak a mozgalmához.

Dúró Dóra és Toroczkai László kedden már a párttá alakulás küszöbén álló mozgalom alapító nyilatkozatának vitaindítóját is bemutatta az újságíróknak. Dúró Dóra szerint a következő napokra pedig több meglepetést is tartogatnak a Jobbik számára. Toroczkai László hozzátette: az átlépett tagok után továbbra is igényt tartanak a Jobbiknak járó állami támogatások felére.

hirado.hu - M1