Vízilabda Eb - Legyőzte az oroszokat a női válogatott

2018. július 20. 00:03

A címvédő magyar női vízilabda-válogatott 8-7-re legyőzte a legutóbbi olimpián és világbajnokságon egyaránt bronzérmes orosz csapatot csütörtökön a Barcelonában zajló Európa-bajnokság csoportküzdelmeinek negyedik fordulójában.

Bíró Attila együttese sikerével biztosította helyét a negyeddöntőben, az viszont csak a záró fordulót követően dől el, hányadik helyen kerül a nyolc közé.

A magyar válogatott szombaton 15.30-tól a németek ellen zárja a csoportkört.



Eredmény:

nők, B csoport, 4. forduló:

Magyarország-Oroszország 8-7 (4-2, 2-2, 0-1, 2-2)



Barcelona, Piscines Picornell, v.: Peris (horvát), Paoletti (olasz)

gólszerzők: Gyöngyössy 2, Keszthelyi, Gurisatti, Garda, Szilágyi, Csabai, Illés 1-1, illetve Ivanova 2, Gorbunova, Timofejeva, Szimanovics, Karimova, Szerzsantova 1-1



Magyarország: Gangl - Szilágyi, Parkes, Szücs G., Illés, Keszthelyi, Leimeter - cserék: Horváth, Garda, Csabai, Gyöngyössy



A két csapat történetének 14. egymás elleni Európa-bajnoki összecsapása következett, a legutóbbi három találkozón a magyarok győztek, így az örökmérleg is nekik kedvezett 8-5-re.

A mostani meccsen Keszthelyi csodálatos lövésével szerzett vezetést Bíró Attila együttese, amely az elején helyzetig sem nagyon engedte az oroszokat. A jó védekezés nem térült meg elöl, előbb Parkes szórakozott el egy előnyt, majd Keszthelyi lövését hárította az orosz kapus, ugyancsak fórban. Az oroszok a későbbiekben sem találták a magyar védekezés ellenszerét, míg Gyöngyössy emberelőnyben eredményes volt. Bő két perccel a negyed vége előtt Gurisatti lefordulás után pattintott a hálóba, ez pedig már sok volt az orosz szövetségi kapitánynak, ezért időt kért. ezt követően Gorbunova lövése nagy nehezen utat talált Gangl kapujába, viszont a túloldalon Gyöngyössy rögtön ötöst harcolt ki, amit Garda értékesített. A rivális emberelőnyből szépített nem sokkal a dudaszó előtt (4-2).

A második felvonás villámgyors orosz góllal indult, majd egy elszórakozott magyar fórral folytatódott. Gangl emberhátrányban védett hatalmasat, majd rögtön Szilágyi lőtte ki fórból a jobb felső sarkot. Az ellenfél Szimanovics révén szerzett újabb emberelőnyös gólt, a másik oldalon viszont előbb Gurisatti, majd Garda sem tudott élni a létszámfölénnyel. Fél perccel a nagyszünet előtt újabb előnyt kapott a magyar válogatott, Bíró Attila időt kért, a figurát pedig Csabai higgadtan fejezte be, így maradt a kétgólos magyar vezetés.

A fordulás után kissé döcögőssé vált a magyarok támadójátéka, de továbbra is stabilan védekeztek, így az oroszok egyetlen találatot tudtak csak faragni a hátrányukból.

A záró felvonást Gyöngyössy Anikó kiváló centermunkája után egy csavargóllal nyitotta, majd egy emberelőnyös orosz gól következett. A rivális legjobbja, Prokofjeva még a kaput sem találta el emberelőnyben, az ellentámadásból viszont Illés gólt szerzett. Az oroszok fél perccel a vége előtt még betaláltak, de egyenlítésre nem maradt idejük.

"Csapatépítő jellege volt ennek az összecsapásnak, kellett a győzelem" - értékelt Bíró Attila az M4 Sportnak. A szövetségi kapitány kiemelte, van mit javítani az együttes játékán. "Van hiányérzetem egy-két dologban, hiszen néhány játékos támadásban alulteljesített. Mindazonáltal nagyon komoly csapatjátékot mutattunk be, s védekezésben is komoly teljesítményt nyújtottunk."

Rámutatott, támadásban az emberelőnyök és a lefordulások kihasználásában kell javulni.

Bíró Attila: kettőt léptünk előre

Bíró Attila szövetségi kapitány szerint a címvédő női válogatott előrelépett a legutóbbi olimpián és világbajnokságon egyaránt bronzérmes oroszok csütörtöki legyőzésével a Barcelonában zajló Európa-bajnokságon.

"Igazából ha egy góllal kikaptunk volna, akkor is ugyanezt mondanám, mert sokkal jobb védekezést mutattunk be, mint a spanyolok ellen. A lényeg az volt, hogy egy olyan csapatépítő mérkőzést játsszunk, ami a hétfői negyeddöntőre úgy készít fel bennünket, hogy bárki ellen esélyünk legyen a győzelemre" - nyilatkozta a szakember a 8-7-re megnyert összecsapást követően. Hozzátette, hét gólon tartani ezt az orosz csapatot igazi bravúr, de támadásban voltak hiányosságok, néhány játékos lövő teljesítményével volt elégedetlen.

"Fontos, hogy ebben a +ki nevet a végén társasjátékban+ ott legyünk a végén. A spanyolok ellen magunkat büntettük, négy kockával hátra léptünk, most viszont kettőt előre haladtunk" - fűzte hozzá a tréner.

Ugyancsak a védekezést emelte ki Gurisatti Gréta, aki törött orra miatt továbbra is egy speciális védőmaszkban játszik, s a találkozót követően jegelte is a sérült testrészét.

"Végre egy mérkőzés, amelyiken azt éreztem, annak ellenére sem volt hullámvölgyünk, hogy a harmadik negyedben nem lőttünk gólt. Nagyon jó volt a védekezésünk, a hét kapott gól teljesen rendben van úgy, hogy az oroszoknak két, világszinten elismert centerük van. Nagyon boldog vagyok, ez a győzelem kellett a lelkünknek" - mondta a Dunaújvárosi Főiskola játékosa.

Megjegyezte, akár több góllal is nyerhettek volna, de nem voltak elég pontosak a befejezéseknél. Szerinte ez főként a harmadik negyed komoly fizikai megpróbáltatásai miatt volt, amikor is a bírók a folyamatos kontrákkal "úszóversenyt" csináltak a meccsből.

Két góljával és több értékes kiállítás kiharcolásával Gyöngyössy Anikó volt a csapat egyik legjobbja: "Kiváló volt a védekezésünk és úgy gondolom, az én teljesítményem is azért javulhatott fel, mert a csapaté is jobb lett. Már a szerb meccs előtt mondtam, hogy nekem sokkal inkább az ilyen találkozók adnak önbizalmat. Ez a siker most igazán lendületet adhat."

A már biztos negyeddöntős magyar válogatott szombaton a németek ellen zárja a csoportkört.

MTI