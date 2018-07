Gémesi György pártja is otthagyja az LMP-t

A parlamenti frakcióból azonban nem lép ki Hohn Krisztina, a párt képviselője.

Nem vállalható a Gémesi György vezette Új Kezdet Pártnak az, ami az LMP-ben most megy, ezért a párt a jövőben nem működik együtt az LMP-vel - jelentette be Gémesi György. Ez azt jelenti, hogy a párt önállóan készül a jövő évi Európai Parlamenti illetve az önkormányzati választásra.

Az utolsó csepp a pohárban az volt, hogy Szél Bernadett társelnököt is megbüntették, és három évre eltiltották minden tisztségtől. Ez a jelenlegi pozícióját nem érinti, csak a következő tisztújításon nem indulhat. Szél most gondolkodik a jövőjén. A társelnök mellett Ungár Pétert is megbüntették, Kassai Dánielt pedig kizárták a pártból, mert a koordinációról tárgyalt.

Gémesi György azt mondta, a frakcióból nem lép ki az új kezdetes képviselő, Hohn Krisztina. Azzal érvelt, a párt és a frakció szétvált egymástól, utóbbit szakmai munka jellemzi, ezért nem vonatkozik arra a döntésük.

Az LMP-ben zajlik az élet, újra megvétózták Demeter Márta felvételét a pártba és van, aki mandátumtolvajnak tartja.