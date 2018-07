A Fehér Ház nem támogat kelet-ukrajnai népszavazást

2018. július 20. 22:26

A Fehér Ház nem támogat egy Kelet-Ukrajnában rendezendő népszavazást - jelentette be a Fehér Ház Nemzetbiztonsági Tanácsának szóvivője.

Az Egyesült Államokban akkreditált orosz nagykövet, Anatolij Antonov fedte fel pénteken, hogy a Helsinkiben tartott csúcstalálkozón Donald Trump amerikai és Vlagyimir Putyin orosz elnök állítólag megvitatta a szeparatisták által ellenőrzött Kelet-Ukrajnában tartandó népszavazás lehetőségét.

Garrett Marquis, a Nemzetbiztonsági Tanács szóvivője leszögezte: az orosz és az ukrán kormány közötti, a Donyec-medence helyzetének rendezését célzó megállapodások "nem foglalják magukban bármilyen referendum megrendezésének lehetőségét". Hangsúlyozta továbbá, hogy egy ilyen, esetlegesen mégis sorra kerülő népszavazásnak "nem lenne legitimitása".

Közben az amerikai közszolgálati rádió (NPR) neve elhallgatását kérő kormányzati tisztségviselőre hivatkozva arról számolt be, hogy Donald Trump és Vlagyimir Putyin őszre tervezett második találkozóján - amelyre Washingtonban kerül sor - várhatóan napirendre kerülnek a Helsinkiben is megvitatott amerikai biztonságpolitikai "aggodalmak" , köztük az amerikai választásokba történt orosz beavatkozások ügye is. Az őszi csúcstalálkozón Észak-Korea, Irán és Szíria helyzete, továbbá a nukleáris fegyverek elterjedésének megakadályozása szintén terítékre kerül majd.

Sarah Huckabee Sanders,a Fehér Ház szóvivője csütörtökön este Twitter-bejegyzésben jelentette be: Donald Trump felkérte John Bolton nemzetbiztonsági tanácsadót Vlagyimir Putyin hivatalos meghívására.

MTI