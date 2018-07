Orbán nácizmusa vagy nárcizmusa?

2018. július 21. 12:53

Ritkán látunk tévében ilyen elhallásból fakadó totális félreértést, mint amilyet a Hír TV betelefonálós műsorának vezetője produkált kedden. Az ügy előzménye, hogy Kálmán Olga vendége volt hétfőn Kéri László politológus, aki Orbán Viktor nárcisztikus hajlamairól beszélt a műsorban. A nyilatkozatot azonban teljesen félreértette a Hír TV Tantusz című műsorvezetője, Hegedűs Szabolcs, aki a „nárcizmus” szót „nácizmusnak” hallotta.

Hegedűs az adásban be is játszotta az interjú részletét, és meg is kérdezte a hallgatók véleményét Orbán nácizmusáról. Összekeveredett Gizike, a gőzeke és a szezon meg a fazon, és a végén még Kéri Lászlónak is magyarázkodni kell.

A műsorról készült felvételt itt lehet megtekinteni, a kérdéses rész 4:20-tól kezdődik.

magyaridok.hu