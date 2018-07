Öttusa Eb - Aranyérmes a női csapat

2018. július 21. 20:52

Aranyérmet nyert a Kovács Sarolta, Alekszejev Tamara, Földházi Zsófia összeállítású magyar női csapat a székesfehérvári öttusa Európa-bajnokság hagyományos versenyében, melyben Kovács egyéniben harmadik lett.

Alekszejev Tamara a negyedik, Földházi Zsófia a kilencedik, a döntő negyedik magyar résztvevője, Réti Kamilla a 14. helyen végzett. Győzött a francia Marie Oteiza, míg a második helyen a brit Kate French ért célba. Csapatban a magyarok mögött az írek érdemelték ki az ezüst-, a franciák pedig a bronzérmet.

A 2016-ban egyéni világbajnok, a tavalyi Eb-n második Kovács remekül kezdett, a 200 méteres úszásban a harmadik legjobb eredményt érte el, ráadásul faragott a selejtezős idején. A vívásával sem lehetett elégedetlen, mivel "erősen pozitívban zárt", 22 ellenfelét győzte le és csak 13 asszót vesztett el. Ezzel nyolcadik lett, két szám után pedig második volt tíz ponttal a már akkor is éllovas Oteiza mögött. A lovaglása viszont nem úgy sikerült, hogy reálisan versenyben maradjon akár a győzelemért is, sőt, az éremszerzéstől is távolabb került, mivel az 1-es, a 2-es, majd a 7-es akadályt, illetve a 10-es C elemét is leverte. Így a lehetséges 300 pontból csak 272-t szerzett, vagyis 28-at - ami futómásodpercben ugyanennyi - "otthagyott" a pályán.

A négy lövészettel megszakított 3200 méteres futásnak kilencedikként vághatott neki, igaz, csak tíz másodpercre volt a harmadik helytől. A kombinált szám nagy részében ő és a hatodikként startoló Alekszejev jórészt a harmadik-negyedik helyen haladt, de gyengébb lövészete után Alekszejev mindig visszaelőzte csapattársát, az utolsó 800 méteren pedig jócskán el is húzott tőle. A hajrára viszont nagyon elfáradt, a célegyenesbe érkezve azonban már így is ünnepelni kezdte a bronzérmet, amikor Kovács nagy sprinttel leelőzte őt.

Ezen a napon a vívás bizonyult magyar számnak, mert nemcsak Kovácsnak ment jól, hanem Réti és Alekszejev is remekelt. Előbbi 25/10-es eredménnyel második, utóbbi 24/11-gyel negyedik volt a második számban.

"Még versenyző koromból sem nagyon emlékszem olyan esetre, hogy akár a férfiaknál, akár a nőknél vívásban három magyar az első nyolc között volt. Lehet, hogy valaha előfordult ilyen, de ez nagyon ritka" - értékelt a második szám után elégedetten Kállai Ákos szövetségi kapitány.

Alekszejev és Réti az első számban, az úszásban a mezőny alsó harmadában végzett, de a lovaglás előtt már így is az ötödik, illetve tizedik helyen állt. Alekszejev az 5-ös akadály A elemét és a hatost verte le, így 14 pontot vesztett és hatodik volt három szám után. Réti a 3-ast, a 10-es C elemét és az utolsó akadályt húzta le egy olyan lóval, amelyik az első körben az orosz Anna Burjakkal nem tudott végigmenni a pályán. A 21 pontos veszteséggel Réti a 12. helyre került a kombinált szám előtt. Alekszejev nagyszerűen küzdött a lövészetes futásban, és egy szinte már megnyert bronzot engedett ki a kezéből. Jól teljesített Réti is, aki csak két pozíciót csúszott vissza.

A harmadik csapattag viszont végül nem ő lett, hanem Földházi, aki lentről kapaszkodott vissza. A tavalyi év egyéni vb-ezüstérmese, 2013 Európa-bajnoka kilencedik volt úszásban, vívásban pedig 15/20-szal a mezőny második felében végzett, így az első két számot követően a 19. helyen állt. A lovaglása viszont neki sikerült a legjobban a magyarok közül a Bregyó Szabadidő Központban, ahol a lelátók a tűző nap ellenére is megteltek. Az első forduló utolsójaként lovagolt a pályára, szinte végig jól teljesített, csak az utolsó előtti akadályon hibázott. A 293 pontos eredményével előrelépett, s a lövészetes futást tizenötödikként kezdhette meg, innen pedig végül még hat helyet javított.

"Láttam, hogy nagyon jön mögöttem az ír lány, ezért el kell indítanom egy hajrát, csak a célt láttam magam előtt - elevenítette fel a verseny végét mosolyogva Kovács. - A lábam is fájt, mert rosszul ugrottam le a lóról és kicsit meghúzódott. Bevallom, a lovaglás után már temettem magam, de a hazai pálya, a szurkolók hangja, biztatása erőt adott."

"Elmondhatatlan érzés, ami bennem van - kesergett ugyanakkor Alekszejev. - Örülök persze a csapataranynak, de óriási a csalódottság bennem amiatt, hogy ilyen hibát tudtam elkövetni ennyi idősen... Már ünnepeltettem magam" - mondta a 29 éves versenyző, hozzátéve, hogy csapattársától nem sajnálja az érmet.

Földházi arról beszélt, hogy nagyon sokat kivett belőle a selejtező, amelyből éppen csak döntőbe tudott jutni.

"Nagyon mélyen voltam és még most is romokban vagyok. Életem legrosszabbját úsztam. A vívástól rettegtem a selejtező után. Nem voltam Földházi Zsófiához méltó, ugyanakkor nem az vagyok, aki feladja. Ha már két évet kihúztam, ezt a két évet az olimpiáig még végig akarom csinálni" - nyilatkozott.

A későbbi bronzérmes Kovács Sarolta az öttusa Európa-bajnokság hagyományos női versenyében a Bregyó közi Regionális Atlétikai Központban, Székesfehérváron 2018. július 21-én. MTI Fotó: Kovács Tamás



Alekszejev Tamara (b) Földházi Zsófia (b2), Kovács Sarolta (j2) és Réti Kamilla a székesfehérvári öttusa Európa-bajnokság női vívás versenyszáma előtt a Széna téri általános iskola sportcsarnokában 2018. július 21-én. MTI Fotó: Kovács Tamás

Nu Skin Eb, eredmények:

női hagyományos egyéni verseny, Európa-bajnok:



Marie Oteiza (Franciaország) 1366 pont

2. Kate French (Nagy-Britannia) 1357

3. Kovács Sarolta 1348 (úszás: 2:10.28 perc/290 pont, vívás: 22 győzelem/13 vereség/232 pont, lovaglás: 272 pont, lövészet-futás: 12:26.54 perc/554 pont)

4. Alekszejev Tamara 1348 (2:22.12/266, 24/11/245, 286, 12:29.57/551)

...9. Földházi Zsófia 1330 (2:15.07/280, 15/20/192, 293, 12:15.05/565)

...14. Réti Kamilla 1320 (2:33.48/244, 25/10/250, 279, 12:33.89/547)



női hagyományos csapatverseny, Európa-bajnok:



Magyarország (Kovács Sarolta, Alekszejev Tamara, Földházi Zsófia) 4026 pont

2. Írország (Natalya Coyle, Eilidh Prise, Sive Brassil) 3975

3. Franciaország (Marie Oteiza, Julie Belhamri, Manon Barbaza) 3969



Vasárnap a férfiak hagyományos versenyének döntőjét rendezik.

MTI