Szerdán hozzák nyilvánosságra az idei ponthatárokat

2018. július 22. 09:15

Szerdán este 8 órakor hozzák nyilvánosságra az idei felsőoktatási felvételi ponthatárokat, amelyek hagyományosan elsőként a www.felvi.hu oldalon lesznek elérhetők. Idén közel 108 ezren jelentkeztek egyetemekre, főiskolákra, a diákoknak a fővárosban és az ország több városában ponthatárváró rendezvényeket tartanak.

A ponthatárokat a felsőoktatási intézmények az Oktatási Hivatal (OH) közreműködésével, az OH informatikai algoritmusával határozzák meg, az eredményeket a felsőoktatási intézmények vezetői hagyják jóvá. Egy képzés ponthatárát az adott felsőoktatási intézmény kapacitása mellett a jelentkezők száma és eredménye is befolyásolja. Minél többen jelentkeznek magas pontszámmal egy szakra, annál magasabb lesz az adott szak ponthatára.

Az emberi erőforrások minisztere a nemzeti felsőoktatásról szóló törvény alapján idén negyvenegy alapképzési, valamint osztatlan mesterképzési szak esetében a magyar állami ösztöndíjas képzésre történő felvételhez szükséges követelményt (minimumpontszámot) határozott meg. Nemzetközi tanulmányok szaknál 465, kommunikáció és médiatudomány szakon 455, pszichológia szakon 435 pontot kell elérni, osztatlan jogász képzésen 460, gazdaság- és pénzügy-matematika elemzés szakon legalább 440 pontot kell szerezni.

Azok a jelentkezők, akik megadták a mobilszámukat, még szerda este sms-értesítést is kapnak az eredményekről, amelyek az e-felvételiben is megnézhetők lesznek a ponthatárok közzététele után.

A ponthatárok határozzák meg, hogy a jelentkező melyik általa megjelölt képzésre kerül be. Mindenki csak egy helyre nyerhet felvételt, mégpedig az általa megjelölt jelentkezési helyek közül az első olyanra, amelynél a pontszáma eléri vagy meghaladja a megállapított ponthatárt.

A besorolási döntésről szóló határozat - amely tartalmazza, hogy a jelentkező mely képzésen kezdheti meg a tanulmányait szeptemberben - legkésőbb augusztus 5-től érhető el, az E-felvételi Hivatalos iratok menüpontjában. Erről minden jelentkező e-mailben is értesítést kap.

A jelentkező a besorolási döntés ellen a közléstől számított 15 napon belül élhet jogorvoslattal. A fellebbezést a www.felvi.hu-n a Kérvénytárból letölthető jogorvoslati kérelemmel az emberi erőforrások miniszterének címezve, de az elsőfokon eljáró Oktatási Hivatal címére kell beküldeni. A jogorvoslat során azok a dokumentumok vehetők figyelembe, amelyeket a jelentkező az általános felvételi eljárásban határidőre csatolt a jelentkezéséhez.

Idén is megrendezik a hivatalos ponthatárváró rendezvényt, a Pont Ott Partit!, ahol számtalan érdekes programmal, koncertekkel és sportolási lehetőségekkel várják a diákokat. A fővárosban a RIO Budapest ad otthont a programnak, mellette lesz ponthatárváró Békéscsabán, Egerben, Gyöngyösön, Pécsett, Salgótarjánban, Szegeden, Zalaegerszegen.

A 2018 szeptemberében induló felsőoktatási képzésekre összesen 107 695-en nyújtottak be érvényes jelentkezést, ez mintegy kétezerrel több, mint az előző évben.

A legtöbben - 72 955-en - alapképzést jelöltek meg első helyen. Osztatlan képzésre 11 674-en, felsőoktatási szakképzésre 4 846-en, a felsőfokú végzettséggel rendelkezők közül pedig mesterképzésre 18 220-an jelentkeztek első helyen. Állami ösztöndíjas képzésekre 93 395-en szeretnének bekerülni, míg az önköltséges képzési formát 14 300-an jelölték meg elsőként. Idén is legfeljebb 6 - díjmentesen 3 - képzést lehetett választani.

A jelentkezési adatok alapján elmondható, hogy a felvételizők átlagosan 3,3 képzésre jelentkeztek.

A legtöbb első helyes jelentkezést a gazdaságtudományok, a műszaki és a pedagógusképzés képzési terület valamely szakjára nyújtották be. Az első helyen választott képzési területek között a gazdaságtudományok, a műszaki tudományok és az informatika szakjainak az aránya némileg növekedett.

MTI