Fantasztikus: Demeter Mártát felvették az LMP-be

2018. július 23. 23:41

Kétszer is elutasította az LMP tagsága, hogy felvegyék soraikba az egykori MSZP-tag Demeter Mártát, aki egyébként már az LMP listájáról jutott be a parlamentbe, és az előző ciklusban is a párt frakciójához csatlakozott. Pénteken azt írtuk, hogy az elutasítás nem végleges, az országos elnökség megmásíthatja a döntést.

Feltehetően ez történhetett hétfőn, ugyanis Keresztes László Lóránt, az LMP társelnöke ezt közölte a Facebookon: Üdvözlöm az LMP-ben a párt legújabb teljes jogú tagját, Demeter Mártát.

A biztonság kedvéért megerősítést kértünk az érintettől, aki azt írta: A párt társelnöke a nyilvánosságot egyértelműen tájékoztatta.

