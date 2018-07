Az orosz külügyminiszterrel tárgyalt Berlinben Merkel

2018. július 24. 22:40

Szergej Lavrov orosz külügyminiszterrel és Valerij Geraszimov orosz vezérkari főnökkel tárgyalt Berlinben Angela Merkel német kancellár és Heiko Maas német külügyminiszter - tudatta rövid közleményben hétfő délután a berlini kancellária.

A tárgyalások középpontjában a közel-keleti, kiemelten a szíriai helyzet állt, és szó esett a kelet-ukrajnai állapotokról is. A találkozóról a múlt héten állapodott meg egymással Angela Merkel és Vlagyimir Putyin orosz elnök. A kancellária többet nem közölt a megbeszélésekről. Nyilvánosan korábban nem is jelentették be.

Az orosz külügyminisztérium azt tudatta, hogy Merkel, Maas, Lavrov és Geraszimov a szíriai menekültek hazatérési feltételeinek előkészítéséről egyeztettek.

Előző nap Lavrov és Geraszimov Izraelben tárgyalt Benjámin Netanjahu miniszterelnökkel, ahol ugyancsak szó volt Szíriáról.

MTI