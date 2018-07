Egyre több illegális bevándorló torlódik fel Boszniában

2018. július 24. 23:47

Az egyik civil szervezet másfélszer annyi adag ételt oszt ki, mint két hete, de így sem jut mindenkinek. Fekvőhely sincs elég, így nem csoda, hogy egyre nagyobb a feszültség – közölte az M1 Híradója.

Bihácsra folyamatosan érkeznek az illegális bevándorlók Szerbia vagy Montenegró felől. A határmenti városban így a migránsok száma napról-napra nő. Az épületekben nincs elég hely, ezért többen a körülötte lévő fenyőerdőkben vernek tábort.

A helyszűke miatt a bevándorlók között egyre nagyobb a feszültség. Legutóbb hétfőn este tört ki tömegverekedés egy fekvőhely miatt. A dulakodás és kiabálás később a környező erdőben is folytatódott, végül a rendőröknek kellett megfékeznie az illegális bevándorlókat.

A kormány semmit nem tesz

A helyiek szerint a kormány semmit sem tesz a helyzet rendezésére, csak a bihácsi Vöröskereszt próbálja ellátni a migránsokat. Két nagyobb sátrat is felállítottak nekik, amelyekben egyenként 40 férőhely van.

Ez azonban csak rövid ideig jelenthet megoldást a helyhiányra, a migránsok száma ugyanis rohamosan nő. Két hete még napi 800 adag főtt ételt osztottak szét az önkéntesek, most már mintegy 1200-ra van szükség.

Sokszor az embercsempészek is becsapják a bevándorlókat, előfordul ugyanis, hogy Horvátország helyett bosnyák területen teszik ki őket. A migránsok csak később jönnek rá, hogy nem lépték át az országhatárt.

Nem csökken a beáramlás

Bosznia-Hercegovinában az év eleje óta több mint 9000 bevándorlót regisztráltak. A legtöbben az ország nyugati részében torlódnak, mintegy 4600-an vannak. A helyi polgármesterek attól tartanak, hogy a helyzet tovább romlik majd, mivel a beáramlást a kormányzati intézkedések nem csökkentik.

Ettől tart több uniós tagállam is. Csehország éppen ezért jelentette be, hogy 300 millió forintnyi támogatást ad Bosznia-Hercegovinának az illegális migráció megfékezésére. Egyebek mellett speciális kamerákat, távcsöveket, drónokat, illetvte különböző detektorokat is küldenek a boszniai határőrségnek.

A balkáni ország korábban már az Európai Uniótól is kapott segítséget.

