Oettinger: meg lehetne próbálkozni egy "TTIP lighttal"

2018. július 25. 12:17

Meg lehetne próbálkozni az Európai Unió és az Egyesült Államok közötti szabadkereskedelmi tárgyalások újraindításával, de az eredetileg tervezett transzatlanti kereskedelmi és beruházási partnerség (TTIP) túl nagyratörő volt, ezért afféle TTIP lightra kellene törekedni - mondta szerda reggel a Deutchlandfunk német közszolgálati rádióban Günther Oettinger, az Európai Bizottság német tagja.

"A kereskedelmi háborúnál bármi jobb" - fogalmazott a politikus, aki a testületben az uniós költségvetés alakításáért és az emberi erőforrásokkal kapcsolatos kérdésekért felel.

A Deutschlandfunk annak apropóján kérdezte Oettingert, hogy szerdán találkozik Washingtonban Donald Trump amerikai elnök és Jean-Claude Juncker, az Európai Bizottság elnöke. Oettinger bízik abban, hogy Juncker látogatása nem időpocsékolás. Mint mondta: a cél a további eszkaláció, a kereskedelmi háború megakadályozása.

"Jó érveink, világos számaink és elképzeléseink vannak" - húzta alá az uniós biztos, aki szerint nem lehet tudni, hogy mindez végül segít-e majd, de nem lenne helyes meg sem próbálni.

A biztos emlékeztetett, hogy a TTIP átfogó megoldás lett volna, az összes termékre kivetett minden vámot felszámolt volna a két fél kereskedelmében. Az Oettinger által most felvetett TTIP lighttal elsőként a most bevezetett vámokat lehetne felszámolni, majd egyensúlyt lehetne teremteni a különféle termékeket sújtó vámok terén. A biztos szerint erről fél év alatt meg lehetne állapodni, és már az ősszel megkezdődhetnének a tárgyalások.

"A TTIP átfogó próbálkozás volt. Túl nagyratörő. Trump jégre tette, és nem is fogja kiolvasztani" - mondta.

Hangsúlyozta: az EU álláspontja az, hogy először a most kivetett vámokat kell felszámolni, és az utána készen állniuk arra, hogy minden szektorban minden termékkel kapcsolatban tárgyaljanak a vámok csökkentéséről és újragondolásáról.

A politikus rámutat arra is, hogy ugyan Németország az EU legnagyobb exportőre, de minden német autó tartalmaz rengeteg olyan alkatrészt, melyek más uniós országokban készülnek.

"Ez azt jelenti, hogy a +Made in Germany+ felerészben +Made in Europe+", ezért közös érdek az európai export megóvása a kereskedelmi háborútól - húzta alá a biztos.

A Deutschlandfunk rákérdezett arra is, hogy mi történik, ha minden tárgyalás hiábavaló, és végül az Egyesült Államok mégis különvámot vet ki az európai autóipar termékeire.

Oettinger szerint ennek fennáll a valós veszélye.

"Elképzelhető, hogy ez megtörténik, és akkor reagálnunk kell, és nem szabad puhánynak lennünk" - mondja Oettinger, kiemelve, hogy számos termék érkezik az Egyesült Államokból Európába, amelyeket az Európai Unió magasabb vámokkal sújthat.

Günther Oettinger álláspontja mindazonáltal az, hogy az Egyesült Államoknak is az az érdeke, hogy részt vegyen a világkereskedelemben, növelje exportját Európába és Ázsiába, és ne növelje ennek költségeit.

"Éppen ezért az a véleményem, hogy az Egyesült Államok kereskedelmi politikájában nem lesz alapvető változás, a protekcionizmus nem fog gyökeret verni" - hangoztatta a német politikus.

A költségvetési biztos arra is emlékeztetett, hogy Trump láthatóan megpróbálkozik az "Oszd meg és uralkodj!" politikával, de az Európai Uniónak egységet kell mutatnia, és mindenképpen közös nevezőre kell hozni az eltérő tagállami érdekeket.

"Ez tesz minket erőssé" - fogalmazott Günther Oettinger a Deutschlandfunk szerda reggeli interjújában.

MTI