Hőhullám - Hatalmas a készültség Franciaországban

2018. július 25. 22:37

Az ország egy jelentős hőhullámtól tart, csütörtöktől akár 36 Celsius fok is lehet. A meteorológusok számítása szerint augusztus elején még ennél is melegebb várható. Az állam pénzzel támogatja az időseket segítő szervezetek munkáját, akik zöldségeket, gyümölcsöket és ásványvizet visznek a 75 éven felülieknek. Naponta telefonon is hívják őket és azonnal orvost hívnak, ha baj van. A hatóságok egy 15 évvel ezelőtti tragédiát igyekeznek megelőzni, amikor Franciaországban sokan, főként idős emberek haltak meg egy nagy hőhullám következtében – közölte az M1 Híradója.

Franciaországban már a délelőtti óráktól rekkenő a hőség, a Vöröskereszt folyamatosan osztja az ivóvizet az embereknek. A francia hatóságok is arra figyelmeztetnek mindenkit, hogy az elkövetkező időszakban naponta több liter folyadékot igyanak és ha lehet ne tartózkodjanak a tűző napon a kora délutáni órákban.

Csütörtöktől a hőmérséklet Franciaország szerte elérheti a 36 Celsius fokot. A meteorológusok hosszú hőhullámra figyelmeztetnek, számításaik szerint augusztus elején még ennél is melegebb várható.

Megteltek a strandok

A francia fővárosban is mindenki, aki csak teheti vízközelben tölti a szabadidejét, a Szajna-parti strandon is minden napozóágy megtelt. A város vezetése ezekben a napokban még azt is elnézi, ha a gyerekek az Eiffel-torony melletti szökőkutakban fürdenek és hűsölnek.

A nagy meleg leginkább az idősek szervezetét viseli meg. Egy önkéntesekből álló szervezet gyümölcsöt, zöldséget, ásványvizet visz azoknak a nyugdíjasoknak, akik regisztráltak a szolgáltatásukra. Átszellőztetik az idősek lakását és rögtön orvost hívnak, ha a kiszáradás jeleit tapasztalják náluk.

A 15 évvel ezelőtti tragédiát szeretnék megakadályozni

A francia hatóságok 15 éve hozták létre az időseket támogató szervezetek többségét. Nagy a készültség országszerte, hogy elkerüljék a 2003-as tragédiát, amikor Franciaországban és Olaszországban sok ember halt meg egy több héten át tartó hőhullám következtében.

Akkor is az esetek többségében idős, 75 éven felüli beteg emberek voltak az áldozatok. Az egészségügyi világszervezet kutatásai szerint akkor közvetve több ezer ember halálát is okozhatta a nagy meleg.

Japánban is tart a hőség

Nem jobb a helyzet a Távol-Keleten, Japánban sem. Tovább szedi áldozatait a rendkívüli hőség. Július eleje óta már legkevesebb 80 áldozata van a hőhullámnak. Több mint 35 ezer ember került kórházba. Az áldozatok többsége idős ember, de például egy hatéves gyerek is hőgutát kapott egy klíma nélküli épületben. Sorra dőlnek a melegrekordok, több nagyvárosban elérte, sőt meghaladta a 40 Celsius fokot a hőmérséklet.

hirado.hu - M1