EL-selejtező - Négygólos hátrányba került az Újpest

2018. július 27. 00:10

Az Újpest 4-0-ra kikapott a spanyol Sevilla vendégeként a labdarúgó Európa Liga-selejtező második fordulójának első, csütörtöki mérkőzésén.

A visszavágót egy hét múlva a Szusza Ferenc Stadionban rendezik.



Európa Liga-selejtező, 2. forduló, első mérkőzés:

Sevilla (spanyol)-Újpest FC 4-0 (3-0)



Sevilla, Ramón Sánchez Pizjuán Stadion, 29 671 néző, v.: Treimanis (lett)

gólszerzők: Jesús Navas (7.), Ben Yedder (32., 11-esből), Sarabia (43.), Vázquez (92.)

piros lap: Pauljevic (31.)

sárga lap: Pareja (62.)



Sevilla: Vaclík - Daniel Carrico, Pareja, Escudero - Jesús Navas (Corchia, 58.), Roque Mesa, Vázquez, Arana (Lasso, 77.) - Sarabia (Pejino, 69.), Ben Yedder, Nolito



Újpest FC: Pajovic - Pauljevic, Bojovic, Litauszki, Burekovic - Sankovic, A. Diallo - Nwobodo, Zsótér (Horj, 64.), Nagy D. (Balázs B., 33.) - Novothny



A hetedik percben Jesús Navas lőtte ki laposan a hosszú sarkot, a hazaiak ezt követően egy sebességi fokozattal rögtön visszavettek a tempóból. A Sevilla azonban így is mezőnyfölényben játszott és helyzeteket alakított ki - Pajovic kétszer bravúrral védett, egyszer pedig szerencséje volt -, de az Újpest nem szorult be a kapuja elé. Sőt, a vendégek igyekeztek akciókat vezetni - különösen Zsótér volt aktív, nagy területet játszott be -, még lehetőségük is adódott. A 31. percben a ziccerben lévő Sarabiát az újpesti 16-oson belül rántotta le Pauljevic. A védőt - hasonlóan a hétvégi bajnokihoz - kiállították, a megítélt büntetőből pedig Ben Yedder növelte a házigazdák előnyét. Az Újpest létszámhátrányban már védekezni kényszerült, a szünet előtt pedig háromra nőtt a különbség, mivel egy ziccerig kijátszott kontra végén Sarabia is betalált.

A második félidő sportszerű játékot, de közepes iramot és kevés izgalmat tartogatott. Támadott a Sevilla, de játékosai a befejezéseknél nem koncentráltak eléggé. Az Újpest a szünetben rendezni tudta létszámhátrányos sorait, ami arra volt elég, hogy becsülettel, zártan védekezett, illetve olykor legalább az ellenfél térfeléig felvitte a labdát. A hajrára elfáradt az Újpest, futószalagon érkeztek a sevillai akciók a vendégek kapuja elé, de az eredmény csak a hosszabbításban változott, a mérkőzést Vázquez fejesgólja zárta le.

MTI