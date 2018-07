Szlovénia - egyik párt sem tud kormányt alakítani

2018. július 27. 18:09

A szlovén parlament pénteken hivatalosan is tudomásul vette Borut Pahor államfő azon döntését, amely szerint a törvényben megszabott határidőn belül, első körben nem jelöl miniszterelnököt az új kormány megalakítására - közölte a helyi sajtó.

Közel két hónappal a szlovéniai választások utána sem a győztes ellenzéki jobboldali Szlovén Demokrata Párt (SDS) elnöke, Janez Jansa volt miniszterelnök, sem a második legtöbb szavazatot kapott, Marjan Sarec nemrég alapított balközép pártja, a Marjan Sarec Listája (LMS) nem rendelkezik a kormányalakításhoz szükséges parlamenti többséggel.

Szombaton ezért hivatalosan is megkezdődik a második kör, amelyre 14 nap áll rendelkezésre. Az elnök mellett azonban már a frakciók is javaslatot tehetnek is a miniszterelnök személyére, s ha ez sem jár sikerrel, a harmadik körben a képviselők, azaz pártjaik is jelölhetnek, de ekkor már nem kell a kormány megválasztáshoz abszolút többség - vagyis 46 szavazat -, elég a jelenlevők többségének támogatása.

A parlamenti választásokon az SDS 25 mandátumot szerzett, az LMS 13 mandátummal a második, a Szociáldemokrata Párt (SD) és Miro Cerar ügyvivő kormányfő pártja, a Modern Közép Pártja (SMC) 10-10 mandátummal a harmadik helyen végzett. Az említett pártok mellett még átlépi a 4 százalékos parlamenti küszöböt a Baloldal (Levica) 9 mandátummal, az Új Szlovénia (NSi) 7 mandátummal, Alenka Bratusek volt miniszterelnök pártja (Stranka AB) és a nyugdíjaspárt (DeSUS) 5-5 mandátummal, valamint a Szlovén Nemzeti Párt (SNS) 4 mandátummal.

A nemzeti kisebbségeknek két garantált helyük van a parlamentben. Horváth Ferenc magyar és Felice Zizan olasz képviselő már korábban elmondta az államfőnek, hogy nem kíván a "mérleg nyelve" lenni, és azt a miniszterelnök-jelöltet támogatja majd, aki többséget tud szerezni a parlamentben.

A kormányalakításhoz legalább 46 képviselő támogatására van szükség a 90 fős parlamentben.

Jansát két jobboldali párt, az NSi és a SNS támogatja. A vele folytatott együttműködést azonban erőteljes migránsellenes politikája miatt a baloldali pártok elutasítják.

Az elmúlt hetekben folyamatosan koalíciós tárgyalásokat folytatott a LMS, az SD, az SMC, az NSi, a Stranka AB és a DeSUS, de miután az NSi a múlt héten úgy döntött, mégis inkább Jansát támogatja, nem született határidőn belül koalíciós megállapodás.

Sarec most jelezte, hogy folytatja a tárgyalásokat a fent említett pártokkal, és az NSi helyett bevonja a Baloldalt, melyet szélsőséges nézetei miatt eddig nem hívtak meg a megbeszélésekre.

