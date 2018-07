Vízilabda Eb - Vereségével negyedik a női válogatott

2018. július 27. 21:57

A magyar női vízilabda-válogatott címvédőként a negyedik helyen végzett a Barcelonában zajló Európa-bajnokságon, Bíró Attila együttese a pénteki bronzmérkőzésen 12-6-ra kikapott Spanyolországtól.

A magyar csapat már a nyitónegyedben 5-1-s hátrányba került, innen pedig nem volt esélye megszorongatni a világbajnoki ezüstérmes házigazdákat.

A magyar női válogatott 2010 óta először tér haza érem nélkül a kontinensviadalról.



Eredmény:

nők, bronzmérkőzés:

Spanyolország-Magyarország 12-6 (5-1, 1-2, 4-0, 2-3)



Barcelona, Piscines Picornell, v.: Paoletti (olasz), Schwartz (izraeli)

gólszerzők: Gual 3, Espar A. 2, Pena, Ortiz M., Garcia, Leiton, Espar C., B. Ortiz, Bach 1-1, illetve Szilágyi, Keszthelyi 2-2, Garda, Illés 1-1



Magyarország: Gangl - Szilágyi, Parkes, Szücs G., Horváth B., Illés, Keszthelyi, Leimeter - cserék: Gurisatti, Garda, Csabai, Gyöngyössy, Tóth E.



A magyar női válogatott története hatodik Eb-bronzára hajtott, míg a spanyol a 2008-ban hazai környezetben (Malagában) megszerzett ezüst, valamint a 2014-es arany mellett most tehette teljessé éremgyűjteményét. A két csapat már a torna nyitónapján is összecsapott egymással, a spanyolok akkor magabiztos, 13-9-es győzelmet arattak.

A ráúszást követőn néhány másodpercet kellett csak várni csak az első spanyol emberelőnyre, amelyet Pena az utolsó pillanatban be is lőtt. Még nem telt el két perc a találkozóból, amikor Szücs már a második kiállítását kapta, ezt Anna Espar értékesítette. Az első magyar előnyt villámgyorsan játszotta meg a csapat, Gyöngyössy tökéletesen kapta a labdát, de a spanyol kapusba bombázott. A spanyolok tanítanivalóan vittek végig egy három a kettő-elleni szituációt, ezzel az első negyed felénél hatalmas előnybe kerültek. A vb-ezüstérmes azonos létszámban is úgy passzolgatott, mintha eggyel több játékosa lett volna, négygólosra növelte előnyét, végül magyar részről Szilágyi megtörte a gólcsendet. Az ötödik spanyol gólban kicsit Gangl is benne volt, majd Keszthelyi emberelőnyös próbálkozása halt el a blokkban (5-1).

A második negyed elején a spanyol lövők rendre rossz megoldásokat választottak, a magyarok azonban nem tudtak szépíteni ezalatt a rövidzárlat alatt. A spanyolok végül gyönyörűen értékesítettek egy előnyt, majd a fehér sapkás magyarok a sokadik fórjukból szerezték meg a második góljukat. Emberhátrányban kétszer is gyönyörűen blokkoltak a magyarok, majd Szilágyi ötméteresből csökkenthette volna a hátrányt, de a felső lécre bombázott. A magyar játékos szinte rögtön javított, nyolc másodperccel a nagyszünet előtt talált a kapuba (6-3).

Egy kihagyott előnnyel és egy elrontott ziccerrel kezdték a magyarok a harmadik felvonást, így "magától jött" a hetedik spanyol találat. Ez a forgatókönyv a következő percben megismétlődött, majd Keszthelyi kiállítása alatt a kilencedik spanyol gól lezárta a játékrészt.

Az Eb utolsó negyedében - amelynek hétgólos hátrányban vágott neki a magyar válogatott - Tóth volt a kapuban, s a gólkirálynői címre hajtó Ortiz pillanatok alatt felavatta. Keszthelyi emberelőnyből talált be, de a spanyol választ nem váratott sokat magára. A magyar csapatkapitány még egy szabaddobást értékesített, majd Illés lőtte ki a jobb alsót, ez volt az Eb utolsó magyar gólja.

A kapitány szerint a hollandok ellen lehetett volna meg az éremszerzés

Bíró Attila szövetségi kapitány, valamint Keszthelyi Rita csapatkapitány is úgy gondolja, hogy az éremszerzést valójában még a hollandok elleni elődöntőben mulasztotta el a magyar női vízilabda-válogatott a Barcelonában zajló Európa-bajnokságon, melynek pénteki bronzmérkőzésén 12-6-ra kikapott a házigazda spanyol csapattól.

"A hollandoknál nem voltunk rosszabbak, ezen a meccsen viszont már az első negyed után elment a hajó. Egy ilyen csapat ellen nem könnyű fordítani, annak ellenére, hogy 6-3-nál megvoltak a lehetőségeink, ezekben a pillanatokban kiütközött az a mentális fáradtság, ami korábban nem volt" - nyilatkozta Bíró Attila, aki szerint az olaszok ellen megnyert negyeddöntő, majd a hollandokkal szemben elbukott elődöntő - mindkettő kőkemény csatában - túl sokat vett ki a játékosokból fejben. "Csalódott vagyok, hiszen fizikálisan jobbnak tűntünk, de amikor jöttek a helyzetek, az emberelőnyök, a mentális fáradtságunk kiütközött" - tette hozzá a tréner, ugyanakkor hangsúlyozta, a spanyoloké jelenleg egy sokkal erősebb válogatott. "Ez a spanyol csapat profibb, jobb csapat és jelenleg sokkal jobb játékosokból is áll. Náluk egy kivétellel minden játékos tíz-tizenöt világversenyt járt már meg, nálunk heten először játszottak Eb-n" - jegyezte meg.

Bíró Attila összességében ugyanakkor elégedett csapata teljesítményével: "Nyilván kicsit az én szememben rontja a képet ez a mai mérkőzés, de a legjobb hat csapat közül a miénk a legfiatalabb és a legrutintalanabb, s ha így nézzük, akkor egy nagyon jó eredményt értünk el, amely a hollandok ellen lehetett volna jobb."

Keszthelyi Rita rendkívül profin és összeszedetten értékelte az Európa-bajnokságot: "Azt gondolom, ahonnan május végén elindultunk, nagyon nagy dolog, hogy a legjobb négy közé jutottunk. Mindenki érmet akart, de a negyeddöntő borzasztó sokat vett ki mindenkiből, az elődöntőben több esélyünk lett volna."

A magyar klasszis elmondta, fejben teljesen szétestek a torna végére, hiányzott a csapat nagy részéből három-négy év tapasztalat. "Sok potenciál van a csapatban, kiváló a csapategység, és nagyon fontos, hogy nem innen kell elkezdenünk, az alap megvan."

Hozzátette, egyelőre az érettség hiányzik a csapatból: "A hollandok ellen a harmadik negyedben szétcsúsztunk, és ilyenkor gondolok az érettségre, az ilyen helyzetekben kell igazán a taktikához ragaszkodni és azt játszani, ezt egytől tizenháromig mindenkinek meg kell tanulnia. Ezt el is várom a többiektől, akik most mindent beletettek, apait-anyait, ennyi volt benne sajnos."

Keszthelyi Rita hangsúlyozta, kőkemény munka vár a csapatra annak érdekében, hogy jövőre a világbajnokságon, majd 2020-ban a hazai rendezésű Európa-bajnokságon is bejuthasson a négy közé és éremesélyes legyen.

MTI