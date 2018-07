Óriási viharkárok a szegedi belvárosi temetőben

2018. július 28. 13:06

Nagy károkat okozott a pénteki vihar a szegedi belvárosi temetőben - közölte az M1 aktuális csatorna szombat délben.

A csatorna tudósítója a helyszínről bejelentkezve elmondta: több mint 35 fát gyökerestől tépett ki a szél. Az előzetes felmérések szerint több mint száz sír megrongálódott, több helyen a sírköveket is feltépte a szél.

A temetőbe autóval nem lehet behajtani, gyalogosan is csak saját felelősségre lehet bemenni. A károk felmérése akár 1-2 hétig is eltarthat - közölte a tudósító.

Felhívták a figyelmet arra, hogy az előrejelzésekben a hőség mellett további zivatarokra is figyelmeztetnek.

Fotók: delmagyar.hu

Az Országos Meteorológiai Szolgálat veszélyjelzése szerint hőség miatt Budapesten, Pest, Borsod-Abaúj-Zemplén, Hajdú-Bihar, Heves, Jász-Nagykun-Szolnok és Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében van érvényben elsőfokú figyelmeztetés. Emellett a fővárosban és - Szabolcs-Szatmár-Bereg kivételével - valamennyi megyében felhőszakadásra is figyelmeztetnek.

Napközben az ország nagy részén előfordulhatnak zivatarok, főként az Alföldön és a Dunántúlon. Az éjszaka "fokozatosan csökken a zivatarhajlam", de az Alföldön még nagyobb területen eshet az eső.

Vasárnap a Dunától keletre, elsősorban az Alföldön lehetnek helyenként zivatarok. Az intenzívebb zivatargócokat felhőszakadás kísérheti, helyenként óránkénti 60-70 kilométeresnél erősebb széllökés és jégeső is előfordulhat.

MTI - M1