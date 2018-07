NB I - Kétgólos hátrányból egyenlített a Diósgyőr

2018. július 28. 19:34

Gyorsan kétgólos hátrányba került a Diósgyőr hazai pályán a Puskás Akadémiával szemben, de egy pontot így is szerzett szombaton a labdarúgó OTP Bank Liga második fordulójában.

A hazai csapat - már 2-2-es állásnál - bő húsz percet emberelőnyben játszott.



OTP Bank Liga, 2. forduló:

Diósgyőri VTK-Puskás Akadémia FC 2-2 (1-2)



Miskolc, 4349 néző, v.: Karakó

gólszerzők: Brkovic (32.), Vernes (52.), illetve Diallo (13.), Radó (19., tizenegyesből)

sárga lap: Vernes (12.), Brkovic (17.), Hasani (33.), Mazalovic (69.), Bacsa (78.), illetve Trajkovski (45.), Diallo (76.), Spandler (83.), Szakály (95.)

piros lap: Molnár (69.)



Diósgyőr: Antal - Eperjesi, Brkovic, Tamás, Bárdos (Forgács, 29.) - Hasani, Mazalovic, Busai (Tajti, 74.) - Makrai (Ugrai, 61.), Bacsa, Vernes



Puskás Akadémia: Hegedüs L. - Spandler, Hegedűs J. (Osváth, 65.), Heris, Trajkovski - Márkvárt (Molnár, 57.), Balogh B. - Kiss (Latifi, 88.), Radó, Szakály P. - Diallo



Stabil játékra rendezkedett be a Puskás Akadémia, amely ugyanakkor korántsem mondott le a támadásokról. Sőt, ha megindult, pontos passzokkal jutott előre, és a 13. percben egy szép akció végén, a kipattanót értékesítő Diallo jóvoltából előnybe került. Ezt aztán gyorsan meg is duplázta: a hazaiak labdavesztését kihasználva Heris lépett ki a labdával, Brkovic buktatta, a megítélt büntetőt pedig Radó higgadtan a kapu jobb oldalába lőtte. A diósgyőriek ebben az időszakban sok hibával, bizonytalansággal játszottak, de bő fél óra elteltével Brkovic szöglet utáni pontos fejesével mégis "visszajöttek a mérkőzésbe". A félidő vége felé pedig többször eljutottak lövésig, még ha nagy helyzetet nem is tudtak kialakítani.

Még tíz perc sem telt el a második játékrészből, amikor egyenlített a DVTK, majd élénk iramban zajlott a mérkőzés, mindkét csapat játékában benne volt gólszerzés lehetősége. Bő húsz percre emberelőnybe került a Diósgyőr, mert miután Mazalovic sárga lapott érően letépte a mezt a csereként beálló Molnárról, utóbbi látványosan eltaszította akadályozóját, amiért pirosat kapott. Néhány perccel később a hazaiak büntetőhöz jutottak, Ugrai azonban nagy erővel a keresztlécet találta el.

Mozgalmas, eseménydús mérkőzésen mindkét csapatnak volt jó periódusa, így a játék összképének megfelelt a döntetlen, noha a hazai együttes a büntetővel közel járt a fordításhoz.

MTI