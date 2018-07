Vízilabda Eb - Vereségével nyolcadik a férfiválogatott

2018. július 28. 19:56

A magyar férfi vízilabda-válogatott csupán a nyolcadik helyen végzett a Barcelonában zajló Európa-bajnokságon, miután szombaton 9-8-ra kikapott az orosz csapattól.

Märcz Tamás szövetségi kapitány együttese három negyed után már négygólos hátrányban volt, és hiába kapaszkodott az utolsó nyolc percben, nem tudott egyenlíteni.

A magyar válogatott nagy tornán 2002 után kapott ki újra az orosz csapattól, 1991-ben fordult elő legutóbb, hogy Európa-bajnokságon nem jutott a négy közé, és az 1989-es bonni kontinenstorna kilencedik helyezése óta nem szerepelt ilyen rosszul nagy világversenyen.



Eredmény:

férfiak, a 7. helyért:

Oroszország-Magyarország 9-8 (2-1, 3-2, 3-1, 1-4)



Barcelona, Piscines Picornell, v.: Buch (spanyol), Rakovic (szerb)

gólszerzők: Holod 3, Nagajev, 2, Sepeljev, Harkov, Szucskov, Andrjukov 1-1, illetve Vámos 3, Bátori 2, Erdélyi, Zalánki, Bedő 1-1



Magyarország: Vogel - Zalánki, Jansik D., Vámos, Erdélyi, Manhercz, Bedő - cserék: Mezei, Bátori, Kovács G., Angyal, Pohl



Az már a torna zárónapjának nyitómérkőzése előtt biztos volt, hogy a magyar férfiválogatott története második legrosszabb Eb-szereplésével tér majd haza, ugyanis az 1989-es bonni kilencedik hely kivételével ötödiknél egyszer sem végzett rosszabb helyen. Tavaly a margitszigeti világbajnokság negyeddöntőjében 14-5-re diadalmaskodtak a magyarok.

A kapuban ezúttal Vogel kapott lehetőséget, a fiatal hálóőr tehetetlen volt az oroszok vezető góljánál, a lövés ugyanis Jansik kezéről az ellenkező irányba pattant be. Nem kellett sokat várni az egyenlítésre, Vámos lőtt a hálóba. A rivális kettős előnyt váltott gólra, a magyarok viszont elhibázták a fórt (2-1).

A kissé álmosító tempó az oroszoknak kedvezett, akik növelték is előnyüket, Vámos azonban létszámfölényben szépített, majd Erdélyi lőtt bombagólt ugyancsak fórból. A döntetlen állás után másfél perccel újra kettő volt az oroszok előnye, miután két emberelőnyt értékesítettek (5-3).

A nagyszünet után rögtön látványos akciógóllal léptek el az oroszok, Zalánki viszont gyorsan válaszolt fórból. A rivális magabiztosan játszott, újabb emberelőnyös góllal állította vissza a háromgólos különbséget. Vogel emberhátrányban védett nagyot, elől viszont teljesen tanácstalan volt a magyar válogatott, a nézőtéren pedig az egész Eb-n a csapatot biztató magyar szurkolóknál mintha elfogyott volna a türelem: "Küzdjetek!..." - hallatták hangjukat néhányan. Manhercz fórban még a kaput sem találta el, majd a negyedet Andrjukov szerencsés, blokkról bevágódó gólja zárta (8-4).

Magyar szempontból az Eb utolsó nyolc percét Bátori bombagólja vezette fel, majd újra ő talált be egy orosz blokk segítségével. Emberelőnyös orosz gólra gyorsan érkezett centerből Bedő válasza. Könnyen meglehetett volna akár az egyenlítés, de előbb az egész Eb-n gól nélküli Mezei, valamint a sokat hibázó Erdélyi is közvetlen közelről lőtt az orosz kapusba. Vámos szűk egy perccel a vége előtt ötméteresből talált be, és 17 másodpercet mutatott az eredményjelző, amikor az egyenlítésért támadhatott a magyar csapat: az időkérés után azonban Kovácsnál túl sokáig volt a labda, Bátori lövése pedig kapu fölé pattant.

Märcz Tamás: kemény időszak vár a magyar vízilabdára

Märcz Tamás szövetségi kapitány szerint szinte mindenben komoly lemaradása van a férfi válogatottnak, ezért rendkívül nehéz időszak vár a magyar vízilabdára.

"Az egyedüli megoldás az lehet, hogy a következő két évben az olimpia felé vezető úton célirányos és kemény munkát kell végezni, egyénileg és csapatszinten egyaránt. Még tudatosabb és átgondoltabb vízilabdát kell játszanunk annak érdekében, hogy fel tudjuk venni a versenyt a legjobbakkal. Sok csapat előttünk jár egyéni képzettségben, érettségben, gyakorlatilag mindenben van lemaradásunk. Kemény időszak vár a magyar vízilabdára" - fogalmazott a szövetségi kapitány Barcelonában, az Európa-bajnokság szombati zárónapján, miután együttese 9-8-ra kikapott az orosz csapattól, és csak a nyolcadik helyen végzett.

A tréner kiemelte, nagyon megemelkedett a nemzetközi színvonal, és külön elemzésre vár, hogy kik azok a játékosok, akik megugrották a szintet. Hozzátette, a válogatottságot ideiglenesen lemondó sztárok (Varga Dénes, Hárai Balázs, Hosnyánszky Norbert) távollétében azok kerültek a keretbe, akiknek ebben az évben ott volt a helyük.

A játékkal kapcsolatban arról beszélt Märcz Tamás, hogy ugyan a kapott gólokkal összességben semmi problémája nem volt, ugyanakkor a helyzetkihasználással rendkívül elégedetlen.

"Nagyon gyenge volt a helyzetkihasználás, ami kulcsfontosságú. A húsz-harminc százalékos lövőhatékonyság elképesztően gyenge. Vagy nem is kerülünk helyzetbe, vagy kihagyjuk a lehetőségeinket, vagy olyan szituációkba kergetjük magunkat, hogy nem középkezdésből jönnek a csapatok, felúszik az ellenfél, amitől nem lehet fixen szervezni a védekezést" - fogalmazott.

Märcz arra utalt, hogy amikor csapata nem szerez gólt, akkor nem felállt helyzetben védekezhet, hanem visszaúszás közben.

"Mindemellett gól sem kerül fel az eredményjelzőre, amitől stresszhelyzetbe kerülnek a játékosok" - vélekedett.

A kapitány kiemelte, nem az volt a realitás, hogy a csoportban megelőzzék az olaszokat, vagy legyőzzék a szerbeket a negyeddöntőben, ugyanakkor bízott abban, hogy ezeken a mérkőzéseken jó teljesítményt tudnak nyújtani. Hozzátette, be kell látni, hogy vannak posztok, ahol jelenleg nem ütik meg a nemzetközi mércét.

A magyar férfiválogatott története második legrosszabb Eb-szereplésével zárt: az 1989-es bonni kilencedik hely kivételével mostanáig ötödiknél egyszer sem végzett rosszabb helyen. A csapat két győzelemmel, egy döntetlennel és négy vereséggel zárt Barcelonában.

MTI