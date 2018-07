Újabb súlyos vádak a katari vb szervezőivel szemben

2018. július 29. 11:41

Újabb súlyos vádak merültek fel a 2022-es katari labdarúgó világbajnokság szervezőivel szemben. A The Sunday Times a birtokába került dokumentumok alapján arról ír, hogy a katariak egy titkos művelet keretében hamis információk révén igyekeztek aláásni más országok pályázatát és lejáratni őket.

A tekintélyes vasárnapi brit lap tudósítása szerint a katariak az amerikai Központi Hírszerző Ügynökség (CIA) volt ügynökeit és a Brown Lloyd Jones (BLJ) nevű ismert kommunikációs céget felbérelve próbálták ellehetetleníteni a legfőbb ellenfelüknek tekintett Ausztráliát és az Egyesült Államokat.

A The Sunday Times a hozzá eljuttatott e-mailek alapján azt írja: többek közt befolyásos embereket, továbbá újságírókat és bloggereket béreltek fel, hogy azt a benyomást keltsék, az adott országban nincs támogatottsága a világbajnokság megrendezésének. A Nemzetközi Labdarúgó-szövetség (FIFA) által meghatározott egyik legfontosabb követelmény a pályázatok elbírálása során a nagy támogatottság a lakosság körében.

Kémkedtek a többi pályázat kulcsfigurái után, és kilencezer dollárt fizettek egy akadémikusnak egy olyan tanulmány megírásáért, amely az amerikai gazdaságra rótt nagy teherként tüntette fel a rendezést. A sztorit aztán elkezdték terjeszteni a nemzetközi sajtóban.

A művelet eredményeiről e-mailben számoltak be Ahmad Nimehnek, a katari pályázat főtanácsadójának.

A The Sunday Times nem fedte fel forrását, csak annyit közölt, hogy a katari pályázat egyik volt munkatársa juttatta el hozzá a dokumentumokat. A kiszivárogtatót a lap szerint júniusban meghallgatta a brit parlament alsóházának kulturális, média- és sportbizottsága, amelynek elnöke, Damian Collins "mélységes aggodalmának" adott hangot az ügyben és vizsgálat lefolytatására buzdította a FIFA-t.

A Nemzetközi Labdarúgó-szövetség szabályai szerint a pályázati folyamat során szigorúan tilos a szervezet más tagországairól írásos vagy más formában bármilyen nyilatkozatot tenni.

A FIFA már lefolytatott egy vizsgálatot a katari pályázat ügyében: korrupció vádjában, szintén a The Sunday Times által nyilvánosságra hozott információk nyomán. A vizsgálat felmentette a katari szervezőket, mert nem talált bizonyítékot a kapcsolatra köztük és a megvesztegetési ügy központi figurája, Mohamed bin Hamman között, aki Katar legmagasabb rangú képviselője a nemzetközi szövetségben.

A The Sunday Times szerint a most ismertetett dokumentumokat viszont nem látták az amerikai Michael Garcia által vezetett vizsgálat során.

Katari részről tagadják a The Sunday Times állításait, és azt hangoztatják, hogy minden szabályt betartottak.

A 2022-es, 22. labdarúgó-világbajnokságot a szokásos nyári időszaktól eltérően november 21. és december 18. között bonyolítják le. A rendező országról 2010. december 2-án döntött a FIFA.

