NB I - Simán verte az újoncot a Honvéd

2018. július 29. 20:30

A Budapest Honvéd könnyedén, 4-0-ra legyőzte a vendég Kisvárdát vasárnap a labdarúgó OTP Bank Liga második fordulójában.

A Bozsik Stadionban rendezett találkozó után a kispestiek továbbra is százszázalékosak, míg az újonc pont nélkül áll. A Kisvárda ráadásul két meccsen nyolc gólt kapott, viszont egyet sem szerzett.



OTP Bank Liga, 2. forduló:

Budapest Honvéd-Kisvárda Master Good 4-0 (1-0)



Bozsik Stadion, 1174 néző, v.: Farkas

gólszerzők: Danilo (24., 11-esből), Jánvári (72., öngól), Gazdag (85.), Lukács (91.)

sárga lap: Kukoc (25.), Gazdag (63.), illetve Lucas (23.), Beriosz (65.), Gosztonyi (82.)



Budapest Honvéd: Gróf - Batik, Kamber, Baráth - Heffler, Vadócz, Gazdag, Nagy (Banó-Szabó 59.), Kukoc - Danilo (Cipf 75.), Holender (Lukács 66.)



Kisvárda: Felipe - Izing (Hej 31.), Beriosz, Parcvanija, Protic - Melnik, Lucas, Karaszjuk, Gosztonyi, Misic (Jánvári 53., Anderson 75.) - Ilic



Az első félidőben egyértelműen a még az Európa Liga-selejtezőben is érdekelt kispesti együttes uralta a játékot, s a játékrész közepén büntetőből szerezte meg a vezetést. A kisvárdai csapat semmilyen veszélyt sem jelentett a vendéglátók kapujára, a kispesti 16-os közelébe is csak ritkán jutott el, ugyanakkor mezőnyfölényük ellenére a hazaiak sem alakítottak ki sok helyzetet.

A fordulás után is a Honvéd volt az aktívabb, s Jánvári öngóljának köszönhetően a félidő derekán növelte előnyét. Az addig is csak szenvedő újonc a folytatásban egyre kevesebb ellenállást fejtett ki, s a hajrában a Honvéd két szép góllal kiütötte riválisát.

MTI