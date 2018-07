Belgrádban lelőtték Milosevics ügyvédjét

2018. július 30. 10:04

Ismeretlen tettesek agyonlőtték szombaton este, belgrádi otthona előtt Szlo­bodan Milosevics néhai szerb elnök egykori ügyvédjét – adta hírül nyilatkozatban a szerb belügyminisztérium.

Az 57 éves, széles körben ismert Dragoszlav Ognjanoviccsal a gyilkosság módjából ítélve bűnözők végezhettek. A férfival volt 26 éves fia, akit szintén lövés ért a jobb karján. A rendőrség közölte, keresik a tettest, de egyelőre nincs információjuk a gyilkosság okáról sem – írja több hírügynökség is.

Ognjanovics a 2000-es évek elején a Milosevics védelmét ellátó jogászcsapat tagjaként védte a néhai elnököt a háborús bűnök vádjával szemben a hágai nemzetközi bíróságon, és idővel Szerbia és Montenegró néhány hírhedt alvilági vezetőjének is védőügyvédje lett.

Szlobodan Milosevics hatalmát 2000-ben döntötték meg, 2001-ben tartóztatták le. Nemzetközi pere 2002-ben kezdődött, hatvan vádpontban folyt ellene eljárás, egyebek mellett népirtással, emberiesség elleni elkövetett bűncselekményekkel és etnikai tisztogatással vádolták, ám ítélet végül nem született, mert 2006-ban halva találták cellájában, a hivatalos jelentés szerint szívroham végzett vele.

Az utóbbi két évben a szerb és a montenegrói szervezett bűnözés több emberét is meggyilkolták Belgrádban, ami mögött a rendőrség szerint kábítószerpiaci leszámolások, a piacért folyó háború állnak. Az esetek felderítése azonban rendkívül lassan halad, médiajelentések szerint tavaly mindössze négy ügyet oldottak meg a szerbiai és montenegrói bűnbandák közötti háborúban.

Dragoszlav Ognjanovics (középen) bűnözőkkel is kapcsolatban állt Fotó: Reuters

A szerb KRIK bűn- és korrupcióellenes hálózat, valamint a Szabad Európa Rádió által összeállított adatbázis szerint 2012 és ez év májusa között 115 embert öltek meg Montenegróban és Szerbiá­ban maffia stílusú leszámolásokban. Az esetek 73 százaléka felderítetlen maradt, az elkövetők mindmáig ismeretlenek, és mindössze az ügyek 5,2 százaléka zárult ítélethirdetéssel.

Ilyen körülmények között nem lehet csodálkozni, hogy a rengeteg megoldatlan maffiaügy miatt mindenfelől támadás éri az illetékes hatóságokat. Dobrivoje Radovanovics szerb kriminológus szerint itt volna az ideje, hogy Belgrád és Podgorica szorosabbra fűzze kapcsolatait, és hatékonyabban, illetve szigorúbban működjenek együtt a bűnüldözésben.

A sztárügyvéd halála egyébként nagy port kavart a szerb közéletben, olyannyira, hogy a szerb ügyvédek egyhetes sztrájkkal készülnek kifejezni nemtetszésüket – írja a Délhír.info nevű délvidéki hírportál. A belgrádi és a szerbiai ügyvédi kamara közös közleményben tudatta: a lehető legnagyobb nyomást fogják gyakorolni az illetékes szervekre, hogy a legrövidebb időn belül megtalálják kollégájuk gyilkosait.

„A merénylet a legdrasztikusabb módon tükrözi azokat a körülményeket, amelyek között a szerbiai ügyvédek végzik munkájukat. Ez az eset csak az utolsó azon számos támadás közül, amelyekben kollégáink estek áldozatul, és amelyekre mind a mai napig nem derítettek fényt az igazságszolgáltatás szervei” – olvasható a közleményben.

A két ügyvédi kamara pénzjutalmat ajánl fel annak, aki hiteles információval szolgál az illetékes ügyészségnek a gyilkos, illetve a megrendelő kilétével kapcsolatban. Az internetes újság szerint Ognjanovics nemcsak bűnözők ügyeivel foglalkozott, de munkája erősen kötődött a politikához is – egykoron a Dacsics-féle Szerb Szocialista Párt képviselőjelöltje is volt. Ezek tükrében feltételezhető, hogy magának a gyilkosságnak is lehet politikai vetülete.

A hírportál megjegyzi továbbá, hogy a meggyilkolt ügyvéd magánélete sem volt mentes a viharoktól, három házasságon volt túl, és meglehetősen nagy lábon élt.

magyaridok.hu