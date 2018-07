Tombol a hőség Európa-szerte

2018. július 30. 21:56

Most kezd igazán bedurvulni a nyár Európában. Ezen a héten érheti el a csúcspontját a hőhullám. Most már nem csak a nyugat-európai és a skandináv országokban lesz kánikula, hanem a Szahara felől érkező rekordmeleg Spanyolország és Portugália felé is közeledik. Akár 48 és 50 fok is lehet, ami példátlan hőség lenne Európában.

Hétfőn 32 fokot mértek az olasz fővárosban. Előrejelzések szerint a héten már 40 fokos forróság is várható Rómában, Szardínia szigetén pedig még ennél is több, akár 43 fok is lehet. Az Egészségügyi Minisztérium arra figyelmeztet, hogy a magas páratartalom miatt legalább két fokkal magasabb lehet a hőérzet.

Az olasz belügyminisztérium Bolognában, Bolzanoban és Perugiában a legmagasabb, vörös riasztást, Rómában pedig narancssárga riasztást rendelt el.

Varsóban is hasonló a helyzet

A lengyel fővárosban a 30 fokos melegben a legtöbben inkább a szökőkutak mellett hűsöltek. A lengyel hatóságok fokozott folyadékfogyasztásra figyelmeztetnek. Előrejelzések szerint a napokban véget érhet a nagy meleg Lengyelországban, helyette heves zivatarok, helyenként orkán erejű szél és jégeső is várható.

Csehországban is megteltek a strandok. Sokan a víz mellett próbálták átvészelni a 34 fokos hőséget. Csehországban ebben az évben sorra dőlnek meg a melegrekordok. 58 éve nem tapasztalt forróság sújtja az országot. A hőség a mezőgazdaságban is komoly gondokat okoz. A cseh gazdák szerint idén legalább 20 százalékkal kevesebb gabonatermés várható.

A német gazdák megkongatták a vészharangot

Az aszály miatt szerintük a szárazabb északi területeken 70 százalékkal kisebb terméshozamra számítanak. Az állattenyésztők is bajban vannak. Az aszály miatt kevés a takarmány, ezért több marhatelepen is előbbre hozták a vágást. A gazdák azonnali segítséget kérnek a német kormánytól a károk enyhítésére. Legalább 322 milliárd forintnyi támogatásra lenne szükség, hogy a kisebb gazdaságok elkerüljék a csődöt.

A legnagyobb félelmük azonban a tarlótűz, sokszor egy cigaretta is elég, hogy lángra kapjanak a mezők. Az emberi mulasztás pedig súlyos tragédiákat okozhat. A hatóságok szerint Görögországban valószínűleg szándékos gyújtogatás okozta a múlt heti erdőtüzet.

Alekszisz Ciprasz görög miniszterelnök felkereste a katasztrófa helyszínét. Matiban és Rafinában túlélőkkel, tűzoltókkal és rendőrökkel is találkozott. Ciprasz teljes felelősséget vállalt a történtekért, azt ígérte, megakadályozzák az illegális építkezéseket. A futótűz megfékezését ugyanis az engedély nélkül felépített épületek is nagyban nehezítették. A katasztrófában 91-en haltak meg.

hirado.hu - M1