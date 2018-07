Idén is lesz barokk esküvő Győrben

2018. július 31. 12:46

Idén is megrendezik Győrben a barokk esküvőt, ezúttal azonban fiatal színjátszók alakítják az ifjú párt, a násznépet pedig a Győri Nemzeti Színház művészei játsszák. Az eseménysorozatra új helyszínen, a Radó-szigeten várják a közönséget augusztus 10. és 12. között.

Mint Tóthné Kardos Krisztina, a szervező Győri Művészeti és Fesztiválközpont igazgatója a rendezvény keddi sajtótájékoztatóján elmondta, a kiválasztott pár az utolsó pillanatban visszamondta a ceremóniát, ezért rendhagyó módon színművészek jelenítik majd meg a 17-18. század kultúrtörténetéből ízelítőt adó eseményt, amelyre több ezer ember látogat el évről évre.

A program hagyományosan a barokk felvonulással kezdődik pénteken a belvárosban, majd az ez alkalomból egy barokk kertté átépített Széchenyi téren szerenáddal folytatódik, amelyen az olasz Preludio Trio játszik. Később, szintén a Széchenyi téren Bélyei Adél ad hárfakoncertet, a Radó-szigeten pedig a Barocco Táncegyüttes és a Soldier Dance Theatre A kémnő címmel adja elő Jókai Mór A lőcsei fehér asszony című regényéből készült táncjátékot.

Szombaton a belvárosi utcákban kézműves vásár, pantomimesek, táncos és zenész produkciók várják a látogatókat. Az Apátúr-ház előtt barokk játékokat lehet kipróbálni, valamint a Barboncás társulat előadásában a Fekete kisasszony című vásári bábjátékot, majd a Kalimpa Színház mesekoncertjét, A királykisasszony cipőjét lehet megnézni.

Kora este Bolond esküvő címmel a barokk esküvő ceremóniájának paródiáját mutatják be rögtönözött színjátékkal.

Az este hét órakor kezdődő felvonulás a Dunakapu térről indul a Radó-szigetre, mintegy kétszáz barokk jelmezbe öltözött statisztával és zenészekkel. Este nyolc órakor kezdődik az esküvői ceremónia, amelyet barokk mulatság követ.

Vasárnap is barokk játékok, kézműves vásár, pantomimesek, táncos és zenés produkciók váltják egymást a belvárosban. Az Apátúr-ház előtt a Ziránó Színház a Babszem Jankót mutatja be, később gólyalábakon egy szerelmi történetet is felelevenítenek. A Széchenyi téren Tücsöklakodalom címmel régi magyar vigasságokat idéz meg a Musica Historica Együttes, késő délutántól a Radó-szigeten barokk ügyességi tornán lehet részt venni.

Este a Széchenyi téren Kónya István lantművész, majd az Á La Quartet ad koncertet, a Radó-szigeten pedig Rákász Gergely orgonaművész lép fel.

Mindhárom nap lesz omnibuszos városnézés és barokk tematikus idegenvezetés.

Keglovich Ferencné művészeti vezető elmondta, hogy a győriek magukénak érezik az eseményt, amit az is mutat, hogy túljelentkezés volt a februárban meghirdetett, barokk kori ruhákba való beöltözésre.

Somogyi Tivadar (Fidesz-KDNP) alpolgármester hangsúlyozta, hogy a barokk ma is meghatározó a város életében, hiszen a város műemlékeinek jelentős hányada a barokk korban épült.

MTI