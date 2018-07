Kampánynyitónak is felfogható a tusványosi beszéd

2018. július 31. 17:24

Azt látni, hogy jelenleg Európában mintha csak Orbán Viktor miniszterelnöknek lenne koncepciója arról, hogy milyen irányba kellene elindulni. Az elmúlt években egyetlen olyan komolyan vehető alternatívát nem fogalmaztak meg nyugat-európai vezetők, ami az orbáni politikával versenyre kelne, vagy legalább vitaképes lenne. Erről Lánczi Tamás, beszélt az ECHO TV Napi aktuális című műsorában. A Századvég Alapítvány vezető elemzője szerint Orbán Viktor számára a jövő májusi európai parlamenti választás a legfontosabb cél és Tusnádfürdőn elmondott beszéde akár kampánynyitónak is felfogható.

Lánczi Tamás rámutatott, az orbáni külpolitika, ami a migrációból indult ki, mostanra már továbbgyűrűzött és egy részletes program figyelhető meg.

Tulajdonképpen úgy is felfogható, mint egyfajta geopolitikai stratégia, mint Európa geopolitikai stratégiája, mondjuk a következő tíz évre – tette hozzá.

Arra a felvetésre, hogy Orbán Viktor tusványosi előadása kapcsán több elemző is kijelentette, a kormányfő Európa meghódítására készül és a 2019-es európai parlamenti választás van a célkeresztjében, Lánczi Tamás kifejtette, úgy is felfogható a beszéd, mint egyfajta kampánynyitó, ami nemcsak a magyarországi, hanem az európai kampánynak is a nyitóbeszéde volt.

A Figyelő főszerkesztője úgy véli, nem lenne meglepő, ha a miniszterelnök szeptembertől belevetné magát az európai belpolitikába és részt venne a tízhónapos kampányban.

Orbán Viktor erős és kiegyensúlyozott Európáról beszél, hiszen azt látjuk, hogy Európa ma elképesztően gyenge – mutatott rá Lánczi Tamás. Az elemző emlékeztetett, a miniszterelnök világossá tette, hogy vissza kell építeni Európa katonai potenciálját, tehát a biztonságot nem szabad rábízni az Egyesült Államokra.

A teljes beszélgetést IDE KATTINTVA tekinthetik meg.

echotv.hu