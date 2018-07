Összefog a Jobbik és az LMP?

2018. július 31. 20:56

Egyelőre korai választási együttműködésről beszélni, nem érdemes a Jobbik és az LMP lehetséges összefogásáról találgatnia a sajtónak – ezt üzenték a pártok képviselői az után, hogy közösen kezdeményezték az Országgyűlés rendkívüli ülését. Már az áprilisi választás előtti kampányban is többször felmerült, hogy az ellenzéki oldalon egy MSZP és DK-mentes összefogás kellene, például az LMP-vel és a Jobbikkal – közölte az M1 Híradója.

Magyarázkodással indította az LMP-vel közös sajtótájékoztatóját a Jobbikos Varga Damm Andrea. A képviselő saját bevallása szerint ezzel akarta egyértelművé tenni, hogy nem működnek együtt az LMP-vel. Aztán mégis úgy fogalmazott, „ellenzéki pártokként együtt kell működniük olyan kérdésekben, amelyek pártok felett állnak”. Arra a kérdésre, hogy ez esetben az MSZP vagy a DK miért nincs ott a sajtótájékoztatón Varga Damm Andrea azt mondta, „elegen vannak ennyien is”.

Az LMP-s Csárdi Antal nem cáfolta, hogy az LMP és a Jobbik között a jövőben létrejöhet egy szorosabb együttműködés, csak szerinte erről még korai beszélni. Legutóbb az LMP elnökségi titkára is arról beszélt, hogy nyitottak a Jobbik irányába. Sajtóhírek szerint a Jobbik sem zárkózik el az LMP elől. A párt Ifjúsági Tagozatának nyári táborába például meghívást kapott az LMP társelnöke is, aki a Momentum vezetőjével együtt tartott előadást.

Vona Gábor, a Jobbik volt elnöke már a választások előtt arról beszélt, hogy a 21. századi pártokkal együtt kellene működniük. Összefogni végül nem sikerült, Vona Gábor lemondott és hónapokig alig lehetett hallani róla. Most azonban „egy fecske is csinál tavaszt” szlogennel töltött fel egy sejtelmes videót saját közösségi oldalára. Egy dátumot is megadott: augusztus 8-át. A bejegyzést látszólag a Jobbikban sem tudják értelmezni. Sajtóhírek szerint azonban ez akár Vona Gábor visszatérését is jelentheti és az sem kizárt, hogy a volt pártelnök is egyfajta szövetséget tervez a Jobbik, az LMP és a Momentum között.

hirado.hu - M1 Híradó