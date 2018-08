Hétvégén lesz a sokac babfőző fesztivál Mohácson

2018. augusztus 1. 11:24

Egy régi sokac hagyományt felelevenítve agyagedényes babfőzést rendeznek Mohácson augusztus első szombatján, immár 25. alkalommal, hogy felidézzék a hajdani szántóföldi munkák emlékét.

A lefedett cserépedényekben készített étel a földeken dolgozó idősebb délszlávoktól ered, akik - hogy a munka is haladjon és ebéd is legyen - feltették a füstölt hússal ízesített babot egy agyagedénybe, amely mellé tüzet gyújtottak. A cserépfazék a tűzzel nem érintkezett, csak a hő melegítette fel annak tartalmát. Így őrizni sem kellett, csak adott esetben minden sor kukorica vagy szőlő kapálása után kóstoltak, raktak a tűzre és folytatták a munkát. Mivel az agyag nagyon rossz hővezető, felforrás után sokáig tartja a meleget. Ezt a tulajdonságot kihasználva alkalmazták az agyagedényt a mindennapi életükben.

Az agyagedényes főzés szokásának felelevenítésére első alkalommal egy baráti kör gyűlt össze huszonöt évvel ezelőtt Mohácson. Tavaly már ezren voltak kíváncsiak a fesztiválra, ahol mintegy 220 agyagedényben főtt az ételkülönlegesség.

Az ünnepélyes tűzgyújtás szombaton 14 órakor lesz, a napot utcabál zárja: a közönség szórakoztatásáról a Juice zenekar gondoskodik.

A szervezők az MTI érdeklődésére azt is közölték, hogy fesztiválon azok is megkóstolhatják a sokac babot, akik nem főznek vagy nem tartoznak egy asztaltársasághoz sem. Az ételt a Mohácsi Sokacok Olvasókörének udvarán délután korlátozott mennyiségben - 200-250 adag erejéig - árusítani is fogják.

MTI