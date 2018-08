Nyaralni ment Orbán Viktor

2018. augusztus 1. 13:08

„Nyaralni mentem. Ne keressetek” – közölte Orbán Viktor miniszterelnök közösségi oldalán magyar és angol nyelven.

Nyaralni mentem. Ne keressetek // Gone on vacation. Do not disturb.

A miniszterelnök múlt pénteken a Kossuth Rádiónak adott interjújában számolt be arról, hogy hétfőn megkezdi szabadságát.

Felidézve az elmúlt év eseményeit úgy fogalmazott: „az erőim végén vagyok, rám fér, hogy feltöltsem az akkumulátorokat”. Szavait úgy zárta, hogy a munkát augusztus végén, szeptember elején kezdik újra.

hirado.hu