Visszatérnek a Hír TV-re a konzervatív értékek

2018. augusztus 1. 21:08

Miután az ellenzéki elfogultságával nevetségessé váló, nagyon gyenge nézettséget hozó műsorvezetőtől, Kálmán Olgától megvált a Hír Televízió új vezetősége, a ma esti hírháttér-műsort Földi-Kovács Andrea vezeti. Ő sokáig a Hír TV-ben dolgozott, majd a 2015. februári politikai fordulat után távozott. Először a köztelevízióban dolgozott, most az Echo TV-ben.

Szikszai Péter elmondta: a Hír TV ott folytatja, ahol 2015 februárjában abbahagyta, visszatérnek a konzervatív értékek, a jövőben ismét ezek lesznek a meghatározók.

A Hír TV régi-új vezérigazgató-helyettese azt is mondta: a tulajdonosváltással együtt szemléletváltás is lesz, amely egyben műsorok megszűnését is jelenti.

„A mai nappal a Hír TV visszatért a jobboldalra, úgyhogy Csintalan Sándort és Kálmán Olgát már ne is keressék a nézők” – mondta Szikszai Péter.

Távozik a csatornától Teszári Nóra, Lampé Ágnes és Bodacz Balázs is.

Új műsorok szeptembertől indulnak.

origo.hu