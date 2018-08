HírTV - Véget ért egy három évig tartó rémálom

2018. augusztus 1. 22:52

Miután a roppant módon elfogult Kálmán Olgától megvált a Hír TV régi-új vezetősége a csatorna hírháttér-műsorát szerda este már Földi-Kovács Andrea vezette, aki természetesen valódi kérdéseket tett fel a Fidesz frakcióvezetőjének, Kocsis Máténak is.

A műsor vendége volt Gajdics Ottó, a Magyar Idők főszerkesztője, aki a Hír TV balra fordulása előtt a műsorokért felelős vezérigazgató volt, és a 2015 februárja előtti Hír TV gyakori vendége és műsorvezetője, a Pesti Srácok főszerkesztője, Huth Gergely.

Kocsis Máté az adásban arról beszélt, hogy valódi vitákat szeretne a Hír TV-ben, és természetesen azt, hogy eredeti értékrendjéhez térjen vissza a televízió.

A kormánypárti politikus hozzátette, elégtételt érez, hiszen a csatorna visszatért a polgári értékekhez. Azt is felidézte, hogy a televízió a polgári oldal egy nagyon nehéz ellenzéki időszakban jött létre, amit a nézői tették naggyá.

„Arra is bíztatok minden kormánypárti politikust, országos politikust is, helyi politikust is, hogy térjenek vissza a Hír TV stúdiójába. Mondják el a saját választóiknak saját politikai közösségünknek, amit gondolnak a világról, vegyenek részt itt vitákon és tegyenek meg mindet azért, hogy a Hír TV újra ne a politikai értelemben vett jobboldali, hanem a polgári elkötelezettségű, nemzeti gondolkodású nézőké lehessen” – jelentette ki a televízió szerda esti műsorában Kocsis Máté.

Gajdics Ottó, a klasszikus Hír TV egykori vezetője régi emlékeit is felidézte, Huth Gergely pedig úgy fogalmazott: több mint hároméves rémálom ért véget.

origo.hu