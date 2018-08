A halál sem rettenti el a migránsokat

2018. augusztus 2. 11:29

A migráció nem csökkent, csak az útvonalak változnak. A Balkánon és Spanyolországon nagy most a nyomás. Olyan sok bevándorló érkezik, hogy új befogadóállomásokat kell építeni, az egyiket szerdán adják át a spanyolok.

Legyünk büszkék, hogy mi itt Magyarországon már évek óta mondjuk, hogy van kapcsolat a migráció és a terrorizmus között – mondta a biztonságpolitikai szakértő az M1 Ma reggel című műsorában. Horváth József hozzátette, ez evidencia volt, csak sokáig nem számított politikailag korrekt dolognak kimondani.

„Az, hogy az iszlám radikalizmus és a tömeges bevándorlást kihasználó iszlám radikális szervezetek között összefüggés van, az teljesen evidens volt már a kezdeti pillanatoktól” – szögezte le.

Közel van a terror?

Szóba került az is, hogy Boszniában olyan táborok, falvak is vannak, ahová a rendőrök be sem mernek menni. Az európai titkosszolgálatok már régóta tudják, hogy miután létrejött Bosznia-Hercegovina, és bosnyák férfiak tízezreit gyilkolták meg a polgárháborúban, a Közel-Keletről jelentős számban – szaúdi finanszírozással – iszlám radikálisok érkeztek az országba, új családokat alapítottak, és olyan elzárt falvak jöttek létre, amelyekbe a helyi bosnyák rendőrök is előbb telefonálnak – engedélyt kérnek –, mielőtt odamennek.

„Nem is tudjuk, hogy ezekben a falvakban valójában mi történik, ezek zárt világok már évek óta, olyanok lakják, akik az unió területére szabadon utazhatnak be, ezért biztonsági szempontból fokozott veszélyhelyzetet jelentenek” – mondta Horváth József.

Líbiai volt a manchesteri merénylő

A szakértő arról is beszélt, hogy nemrég derült ki, líbiai származású volt az a merénylő, aki Manchesterben huszonkét ember halálát okozta tavaly május végén, miután bombát robbantott egy koncert után. A merénylőt korábban brit katonák mentették ki Líbiából.

Horváth József úgy vélekedett: ez egy abszurd helyzet, hiszen Nagy-Britannia megvédte saját állampolgárait. Hozzátette: az más kérdés, hogy ezeknek egy része olyan kettős identitású személy volt, akik bevándoroltak Nagy-Britanniába, aztán visszamentek az Iszlám Államhoz harcolni, és így „köszönték meg” a brit katonák erőfeszítéseit.

A migránsokat nem lehet elrettenteni

Az adatok szerint csak idén mintegy ezernégyszázan tűntek el a földközi-tengeri átkelés során, ami elenyésző ahhoz képest, ahányan a Száhel-övezetben, azaz a Szenegál és Szudán felett levő sivatagi zónában halnak meg.

A migránsokat nem rettenti el, hogy útközben meghalhatnak – mondta Horváth József –, és hozzátette, hogy amíg nem sikerül a szubszaharai államokban a szervezett bűnözést, a korrupciót és az iszlám radikalizmust visszaszorítani, ez mindennapos dolognak számít.

Arra a kérdésre, hogy a rengeteg halálozás miért nem lehet visszatartó erő, úgy reagált: az motiválja a migránsokat, hogy akik bejutottak Európába, szociális juttatásokra jogosultak, lakást kapnak, és az anyaországi viszonyokhoz képest elképzelhetetlenül jól élnek, akár munka nélkül is, hiszen élvezik azokat a szociális vívmányokat, amelyeket az unió országai tudnak magukénak.

hirado.hu - M1