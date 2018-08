Közösen gyakorolnak a magyar és brit vadászpilóták

2018. augusztus 3. 09:59

Közösen gyakorlatoznak magyar és brit vadászpilóták ezekben a napokban Kecskeméten. A NATO-ban természetesen azonos oldalon áll a két légierő, de most voltak olyan feladatok is, amikor egymás ellen kellett küzdeni. Az elmúlt években is voltak már hasonló kiképzések. Az idei év egyik újdonsága, hogy a magyar pilóták kipróbálhatták a brit légierő Typhoon tipusú kiképző gépeit – közölte az M1 Híradója.

Az 5 napos program kiemelt célja, hogy a résztvevők gyakorolhassák a NATO-ban alkalmazott műveleteket, és emellett megtanuljanak kommunikálni egymással.

A mostani légigyakorlat egyedülálló lehetőséget is biztosít a magyar pilótáknak, ugyanis kipróbálhatják a Brit Királyi Légierő két Eurofighter Typhoon típusú kiképző repülőjét.

A Magyar Légierő JAS-39 Gripen vadászrepülőgépe felszáll a Flying Sword brit-magyar közös harcászati kiképzés nyilvános napján a kecskeméti MH 59. Szentgyörgyi Dezső Repülőbázison 2018. augusztus 2-án. MTI Fotó: Koszticsák Szilárd

Az elmúlt években több alkalommal került sor kiképzésre a Magyar és a Királyi légierő között. Azonban ez az első alkalom, amikor brit Typhoon vadászgépek bilaterális kiképzésen vettek részt magyar gripen vadászgépekkel.

A pilóták azt mondták, a Typhoon repülőgép azért különleges, mert rendkívül agilis, többcélú vadászgép, amely a Brit Királyi Légierő minden jelenlegi műveletében szolgálatot teljesít. Széleskörű feladatokat képes ellátni, bevethető légtérrendészeti, béketámogató és háborús konfliktusokban is.

A Brit Királyi Légierő (RAF) Eurofighter Typhoon kiképző repülőgépe (b) és a Magyar Légierő JAS-39 Gripen vadászrepülőgépe a Flying Sword brit-magyar közös harcászati kiképzés nyilvános napján a kecskeméti MH 59. Szentgyörgyi Dezső Repülőbázison 2018. augusztus 2-án. MTI Fotó: Koszticsák Szilárd

hirado.hu - M1 Híradó