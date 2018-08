Egy hónap alatt 15 százalékkal bővült az UKIP tagsága

2018. augusztus 3. 11:10

Egy hónap alatt 15 százalékkal bővült az Egyesült Királyság Függetlenségi Pártja (UKIP) tagsága. A brit európai uniós tagság megszűnését támogató tömörülésbe 3200-an léptek be júliusban.

Az unióellenes párt nemcsak a tagságát, hanem legalább 2-5 százalékkal a támogatottságát is növelte 8 százalékra a közvélemény-kutatások szerint a múlt hónapban, miután Theresa May kormánya közzétette a Brexitről és az EU-val kialakítandó kapcsolatokról szóló terveit, amelyek jóval szorosabb együttműködést indítványoznak az unióval a brit tagság 2019 márciusában várható megszűnése után, mint azt a keményvonalas Brexit-tábor szerette volna.

A UKIP vezetői szerint a tagság és a népszerűségük növekedése arra utalhat, hogy sokan visszatérnek hozzájuk a Konzervatív Párt támogatói közül - írta a The Guardian című lap, amely szerint nőtt az esélye annak, hogy a UKIP az utóbbi idők "keményvonalas jobboldali nacionalista" irányvonala után újra a fősodorhoz akar majd tartozni.

Ez hatalmi harcokhoz vezethet a közvélemény által még mindig a Brexittel azonosított pártban, amelynek kommentárok szerint az elmúlt hónapokban több mondanivalója akadt az iszlámmal, mint a brit európai uniós tagság megszűnésével kapcsolatban. A UKIP vezetését februárban vette át Gerard Batten, aki az iszlámot a halál kultuszának, Mohamed prófétát pedig pedofilnak nevezte, továbbá védelmébe vette az English Defence League (Angol Védelmi Liga) nevű, főleg iszlámellenes megmozdulásairól ismert szélsőjobboldali csoport elítélt, majd a héten eljárási hibák miatt szabadlábra helyezett alapítóját, Tommy Robinsont, akit Gandhihoz és Nelson Mandelához hasonlított.

Gerard Batten megnyilvánulásai a hírek szerint nyugtalanságot keltettek a UKIP vezető személyiségei között. A The Guardian úgy tudja, a UKIP néhány európai parlamenti képviselője és más magas rangú tagjai sürgették őt, hogy enyhítsen keményvonalas jobboldali retorikáján, és inkább Theresa May miniszterelnök tervének bírálatára összpontosítson. "Őrültség jelenleg másról beszélni, mint a Brexit. Ez most az egyetlen téma" - idézte meg nem nevezett forrását a lap, amelynek a párt egy másik, szintén névtelenül nyilatkozó vezető személyisége megjegyezte, az európai parlamenti képviselőik közül többen is a kilépést fontolgatják, az újonnan belépők pedig valószínűleg nincsenek tisztában azzal, milyen párt is a UKIP manapság.

A tömörülésnek jelenleg hozzávetőleg 24 ezer tagja van, ez kevesebb mint a fele a 2015 derekán mért 46 ezres csúcsnak. A tagság bővülése azonban így is lökést jelenthet a pártnak, amely a közelmúltban több válságon is átesett, a tavalyi parlamenti választásokon pedig csak a szavazatok 1,8 százalékát szerezte meg. 2015-ben még a voksok több mint 12 százalékát kapta, de csak egy parlamenti helyet szerzett.

Kommentárok szerint bonyolítja a helyzetet, hogy az új tagok közül nem mindenkit a Brexit motivál, és sikeresnek bizonyulhat Gerard Batten politikája. Vagyis szakértők szerint egyáltalán nem lenne könnyű változtatni a párt egyre szélsőségesebbnek ítélt irányvonalán.



MTI