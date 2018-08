Nem lesz ingyenes vasárnap az olasz múzeumokban

2018. augusztus 3. 22:15

A nyár után megszűnik Olaszországban a kulturális intézmények ingyenes látogatása a hónap első vasárnapján - jelentette be Alberto Bonisoli olasz kulturális miniszter. A kormány döntése vegyes reakciókat váltott ki, a milánói polgármester közölte, városa továbbra is biztosítja a kedvezményt - adta hírül a The Art Newspaper honlapja.

2014 júliusa óta több mint 480 állami kulturális intézmény, köztük az ókori romváros Pompeji, a római Colosseum és a firenzei Uffizi képtár is ingyenesen látogatható minden hónap első vasárnapján Dario Franceschini előző kulturális miniszter kezdeményezése alapján.

Bonsoli szerdán jelentette be egy nápolyi sajtóértekezleten a döntést az ingyenes vasárnap eltörléséről. "A kezdeményezés ugyan hírverésként jól működött, de egy olyan irányban mozdulunk el, amelyet senki nem szeret" - hangoztatta. Példaként hozta fel, hogy "Pompejiben problémát jelentett a rendelkezés betartása, az odaérkező több ezer külföldi turista miatt, akik azt hitték megőrültek az olaszok, hogy ingyen engedik be őket".

Hangsúlyozta, azok a múzeumigazgatók, akikkel konzultált, egyhangúan támogatták a lépést. Közölte ugyanakkor, hogy szabad kezet biztosít az intézményeknek, akik maguk dönthetik el, folytatják-e a gyakorlatot.

Elődje, Franceschini azonban bírálta a döntést, emlékeztetve arra, hogy 2014 nyarától napjainkig mintegy 10 millió ember élhetett a kedvezménnyel, amely sokakat először vonzott be az intézményekbe. "Ne a kultúrával és az olaszokkal fizettessék meg azt, hogy szakítani akarnak a múlttal" - figyelmeztetett Facebook-oldalán. Matteo Renzi előző kormányfő egyenes arról írt, hogy a mostani kormány "bevetette a buldózereket a kultúra ellen".

Eike Schmidt, az Uffizi galériák igazgatója és Cecilie Hollberg, a Galleria dell'Accademia igazgatója azonban üdvözölte a döntést. Előbbi a La Nazione napilapnak azzal érvelt, hogy jóval rugalmasabb kedvezményekkel több helybélit lehetne vonzani, mint turistát, akik amúgy is fizetnének a jegyért. Hollberg arra panaszkodott, hogy az ingyenes vasárnapokon biztonsági problémákkal kellett szembenézniük a galériában.

Giuseppe Sala milánói polgármester arra tett ígéretet, hogy a város múzeumai ingyenesek maradnak a hónap első vasárnapján. "Milánó nem áll le" - írta Facebook-oldalán.

MTI