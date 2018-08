Folytatódik a kilépési hullám a Jobbiknál

2018. augusztus 3. 22:19

Újabb alapszervezet, ezúttal a miskolci Jobbik-csoport vezetője jelentette be, hogy nem ért egyet pártja irányvonalával, és inkább a kiválókat gyűjtő mozgalomhoz csatlakozik. Közben a Jobbikhoz köthető tévécsatorna több munkatársa is távozott, egyikük a párt zavaros pénzügyeit is megemlítette - szerinte megdöbbentően nagy volt a készpénzforgalom a pártnál az elmúlt időszakban. A Jobbik vezetése visszautasította azokat bírálatokat, amik a módosított kampánybeszámolójuk miatt hangzottak el - a párt szerint ők betartották a törvényeket.

„Lezárult egy korszak! Az utóbbi időszak folyamataival, különösen az elnökválasztás kapcsán történtekkel, a Jobbik és az én útjaim elválnak” – ezekkel a szavakkal jelentette be közösségi oldalán a Jobbik Borsod-Abaúj-Zemplén megyei elnöke, hogy otthagyja a pártot. Pakusza Zoltán azt írta: a jövőben a Mi Hazánk Mozgalmat kívánja segíteni.

A Jobbik tisztújítása után sokaknak telt be a pohár és egy kilépési hullám indult el a pártból. A csalódott jobbikosok tömegesen csatlakoztak a Toroczkai László féle mozgalomhoz.

A napokban a Jobbikhoz köthető N1TV több munkatársa is felállt. A csatorna volt főszerkesztője a Figyelőnek azt mondta: olyan mértékű becstelenséget, mint ami a tisztújítási kampányban folyt, én még nem láttam ilyen testközelből. Talán egyet tudok felidézni ami hasonló, az SZDSZ esetét.

Kisberk Szabolcs szerint az elnökválasztás sem volt tiszta, mert voltak olyan politikusok, akik már a szavazás előtt tudták, hogy a jelöltek közül kik lesznek a befutók az elnökségben.

A távozó főszerkesztő a párt zavaros pénzügyeiről is beszélt. Úgy fogalmazott: megdöbbentően nagy volt a készpénzforgalom a Jobbik háza táján a 2018-as kampányban. 2017 őszétől egészen áprilisig. De ennek felderítését inkább a NAV-ra és a hatóságokra bízná.

Gyöngyösi Márton, a párt frakcióvezetője korábban elismerte, hogy az Állami Számvevőszék által kiszabott többszázmilliós bírságra gyűjtött pénzt is kampányra költötték. A kampánybeszámolójukban azonban ennek először csak egy részét, 20 millió forintot tüntettek fel.

A beszámolót a napokban módosították – és némileg más összegekkel újat tett közé. A párt pénteki közleménye szerint a törvényi előírásoknak megfelelően jártak el és csak azért tettek közzé új beszámolót, mert időközben újabb számlák érkeztek a kampánnyal kapcsolatban.

A Magyar Idők azonban arról ír, hogy a Jobbik új kampánybeszámolója törvénysértő, mert a szabályok szerint a beszámoló közzétételére az április nyolcadikai választástól számítva hatvan napja lett volna a pártnak, a Jobbik azonban ennél jóval később, július 30-án tette közzé az új dokumentumot.

