Svédország támogatja a Magyarország elleni eljárásokat

2018. augusztus 5. 09:54

Ezt a svéd kormány jelentette be választási kampányuk kellős közepén. A baloldali svéd vezetés kezdetektől támogatja a bevándorlást, ebből adódik a nézetkülönbség Magyarországgal. Elemzők szerint a svéd kormány azzal számol, hogy a bevándorlók szavazataival nyerhetik meg a közelgő választásokat.

Három éve egy eritreai bevándorló késelt meg egy 55 éves svéd asszonyt és annak 28 éves gyerekét az egyik svéd áruházban.

Két évvel később Stochkolmban szintén egy menedékkérő követte el Svédország történetének legtöbb áldozatot követelő terrortámadását. Öten meghaltak és 14-en megsebesültek, amikor a az üzbegisztáni férfi egy lopott kamionnal végighajtott a belváros egyik forgalmas sétálóutcáján.

Az elmúlt években többször törtek Svédországban bevándorlók minden előjel nélkül a helyiek életére.

Mindennaposak a hasonló atrocitások – erősítette meg az M1-nek korábban egy Svédországból hazaköltözött magyar nő. A bevándorlók miatt egyre romló svéd közbiztonságról számolt be több kint élő magyar is.

Amíg Svédország tárt karokkal várta a bevándorlókat, addig Magyarország a migráció visszaszorításáért küzd évek óta. Az intézkedéseket azonban több európai uniós politikus sem nézi jó szemmel. A migrációt támogató szervezeteket korlátozó Stop Soros törvénycsomag miatt pedig az Európai Bizottság kötelezettségszegési eljárást indított hazánkkal szemben. A brüsszeli döntést a svéd kormány is támogatja.

Közleményükben azt írják: közelről figyelik a magyarországi eseményeket, és szerintük Magyarország súlyosan megsérti a szabadságjogokat, és a civil szervezetek jogait. A kormány ezért támogatja a brüsszeli eljárásokat, Budapest ellen.

Egy svéd újság ennél konkrétabban fogalmaz. Azt írják: a svéd kormány Soros Györgyöt támogatja, a Magyarország elleni harcban. Az M1 skandináviai tudósítója arról beszélt: a közelgő svédországi választás miatt lett Magyarország is téma.

A civil szervezetek kapcsán a svéd kormányakció sokak szerint a Soros alapítványok és azok működése melletti nyílt zászlóbontás. A Soros szervezetek, például a Nyílt Társadalom Alapítvány által sugárzott elvek egyértelműen nyomon követhetőek a jelenlegi svéd kormány bevándorláspolitikájában. A jelenlegi svéd kormány támogatja a bevándorlást, a véleményük már többször ütközött a magyar állásponttal.

Deák Dániel elemző az M1-en úgy fogalmazott: a svéd baloldal szavazatokat vár a bevándorlóktól, ezért próbálnak nekik kedvezni kampányban.

„A bevándorlással szavazó importálás zajlik az Európai Unió egyes államaiban és Svédországban ez kitűnően megmutatkozik és most az az abszurd helyzet állt elő, hogy aki Svédországban jó politikai pozíciót akar elérni, jelen pillanatban a baloldali pártok, akkor már nem is a svéd őshonos lakosságnak politizálnak, nem is nekik alakítják ki a kampányt hanem sokkal inkább a bevándorlás hátterű személyeknek” – részletezte.

Közben a 888.hu arról ír, hogy közvélemény-kutatások szerint Svédországban egyre népszerűbb a bevándorlásellenes Svéd Demokraták nevű párt, amely így csak két százalékkal van lemaradva a svéd miniszterelnök baloldali szociáldemokrata pártjától. Gfx le

hirado.hu - M1