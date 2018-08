A tengerparton is elviselhetetlen a hőség

2018. augusztus 5. 10:29

Az Ibériai-félszigeten másfél évtizede nem látott hőhullám tombol. Spanyolországban és Portugáliában is sok helyen 45 fokot mértek. A helyiek és a turisták is azt mondták, hogy a hőség szinte fojtogató, olyan mintha a Szaharában lennének és ezt már a vízpartokon sem könnyebb elviselni. Franciaországban több atomreaktort is le kellett állítani a forróság miatt.

Szinte mozdulni sem lehetett az egyik Lisszabon melletti strandon. Aki csak tehette a tengerpartra menekült a rekkenő hőség elől.

„Nagy a forróság. Pénteken kirándultunk, és folyamatosan 43 fok felett volt hőmérséklet. Fojtogató ez a kánikula. Azt hittük a strandon majd jobb lesz, de nem jobb” –panaszkodott egy spanyol turista.

Az Ibériai-félszigetet másfél évtizede nem látott hőhullám érte el csütörtökön. Az Afrikából érkező forróság miatt Portugália nagy részén hőségriadó van érvényben. Az előrejelzések szerint a hétvégén megdőlhet akár az a 48 fokos európai melegrekord is, amelyet még 1977-ben Athénban mértek.

A kánikula esténként sem enyhül, a hőmérő higanyszála még hajnalban is a 30 fok körül mozog. Egy Lisszabonhoz közeli üdülővárosban a helyiek és a turisták légkondicionálókkal próbálták lehűteni magukat péntek este. A berendezéseket azonban annyian használták egyszerre, hogy túltherhelődött az elektromos hálózat. Így több tízezren maradtak áram nélkül a forró éjszakában.

Vizet hord a lángoló növényzetre az oltásban részt vevő helikopterek egyike a dél-portugáliai Perna da Negra település közelében 2018. augusztus 3-án. Portugália 50 tartományából 41-re a legmagasabb szintű, vörös riasztást adtak ki a hatóságok. A déli Algarve régióban négyszáz tűzoltó és öt repülőgép küzd az erdőtüzek ellen a 45 Celsius-fok körüli hőségben. (MTI/EPA/Filipe Farinha)

A száraz, meleg idő miatt Portugália északi részén erdőtüzek is keletkeztek. Algavera városában több, mint 400 tűzoltó helikopterekkel és repülőkkel küzd a lángokkal. Két települést is kiürítettek és SMS-ben figyelmeztették a környéken élőket a tűzveszpélyre. Tavaly 114-en haltak meg a portugál erdőtüzekben, a hatóságok ezért különösen figyelnek, hogy idén megakadályozzák a tragikus haláleseteket.

A szomszédos Spanyolországban is erdőtüzek puszítottak. Nervában a hadsereg segítségével azonban sikerült megfékezni a lángok továbbterjedését. A tomboló hőséget a spanyolok is a tengerpartokon próbátják átvészelni. A strandokat teljesen ellepték a hűsölni vágyók.

„Tíz percenként csobbannod kell egyet, hogy elviseld” – mondta egy barcelonai férfi.

A tengerparti hűsölés lehetősége azonban nem mindenkinek adatott meg. A fővárosban sokan az egyik belvárosi tó mellett próbáltak hűsölni.

„Valami hűsítő helyszínt kerestünk, de a tónál még melegebb volt, mint a fák alatt. Remélem csökkenni fog a forróság, mert különben nehéz lesz ezt túlélni” – fogalmazott egy turista.

Szökőkút vízében hűsölnek emberek Nizzában 2018. augusztus 2-án. (MTI/EPA/Sebastien Nogier)

A hatóságok Spanyolország középső részére adtak ki hőségriadót. A portugál határmentén fekvő Badajozban a legnagyobb a forróság.

A példátlan hőhullám azonban nemcsak Ibériát perzseli. Franciaországban az autópályákon kilométeresen dugók alakultak ki, annyian próbáltak egyszerre eljutni a tengerpartra. A nyaralások miatt augusztus első hétvégéjén mindig óriási a forgalom, de idén az autósok életét még az izzasztó hőség is megnehezítette.

Olyan nagy a hőség, hogy három francia atomerőműnél is reaktorokat kellett leállítani. Túlságosan átmelegetett ugyanis a fűtőanyagok hűtésére használt folyók vize.

hirado.hu - M1