Világrekorderek a magyar ejtőernyős lányok

A napokban hazatért öt magyar ejtőernyős lány – Gergely Adrienn, Kéri Hanga, Nagy Tímea, Noll Eszter és Somlai Szilvia büszkén írta be nevét és Magyarországot az ejtőernyőzés sporttörténetébe, amikor augusztus 2-án az ukrajnai Kharkovi repülőtéren világrekordot állítottak fel. A Women on Wings nevű ejtőernyős egyesület három különböző alakzatot épített fel, egy ejtőernyős ugrás alatt 60 női résztvevővel, ami ma a valaha volt legnagyobb, csak nőkből álló 3 pontváltásos ejtőernyős alakzatnak számít. Ezzel hivatalos világrekord címre jogosult. A nevezett ugrást ugyanazon a napon egymást követően háromszor is sikeresen megugrották a lányok, az egyes ugrások között több résztvevő kicserélésével. Ezzel arra törekedtek, hogy minél több hölgy részese lehessen a világrekordnak.