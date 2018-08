Patyi András visszatér a Kúriára

2018. augusztus 6. 17:02

Hivatalos kiadványában is elbúcsúztatta a Nemzeti Közszolgálati Egyetem a távozó rektort, Patyi Andrást. Bonum Publicum című magazinban és az egyetem honlapján is olvasható, hogy távozása után a Rendészettudományi Kar Közjogi és Rendészettani Intézetében továbbra is a Nemzet Közszolgalati Egyetemen folytatja, civil életében pedig bíróként visszatér a Kúriára.

Patyi András lemondását az egyetem július elején jelentette be, de jövőjéről csupán annyit lehetett tudni, hogy tanárként kapcsolatban marad a intézménnyel. Az új rektor személyéről augusztus közepén dönt a megújult Fenntartói Testület, miután véleményt alkotott a meg nem nevezett jelöltről az Egyetem Szenátusa. Az mfor.hu információja szerint Koltay András lehet az utód. A portál úgy tudja, azt várják az új rektortól - bárki legyen is az -, hogy tegyen rendet az egyetemen, mert túl sokféle világnézet van jelen az oktatói karban.

Infostart