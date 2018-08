Szlovén kormányalakítás - folytatódik a cirkusz

2018. augusztus 6. 21:28

Szlovén kormányalakítás - Marjan Sarecet jelölik a baloldali pártok miniszterelnöknek

Marjan Sarecet, a június 3-i szlovéniai választásokon a második legtöbb szavazatot kapott Marjan Sarec Listája (LMS) párt elnökét jelölik a baloldali pártok szerdán miniszterelnöknek - jelentette be maga Sarec hétfőn Ljubljanában.

Sarec a Szociáldemokrata Párttal (SD), Miro Cerar ügyvivő kormányfő pártjával, a Modern Közép Pártjával (SMC), Alenka Bratusek volt miniszterelnök pártjával (Stranka AB) és a nyugdíjaspárttal (DeSUS) tartott megbeszélés után beszélt erről. A találkozón a szélsőbaloldali Baloldal (Levica) képviselői is rész vettek. Az ötpárti koalíció egyben Dejan Zidant, a szociáldemokraták elnökét javasolja a házelnöki tisztség betöltésére.

A Baloldal korábban bejelentette, hogy a koalícióban nem vesz részt, viszont kész külső támogatást nyújtani egy balközép kisebbségi kormánynak.

Sarec elmondta, hogy a kormányalakítási tárgyalások első körében senkinek sem volt bátorsága miniszterelnököt jelölni, az ötpárti koalíció ezért a második körben megteszi ezt a lépést.

Úgy vélte: nyílt lapokkal kell játszani, és "el kell vágni a gordiuszi csomót".

Kifejtette, hogy partnereivel megvitatta a koalíciós szerződést, amely még nem végleges, de szerinte nincs benne semmi olyan, ami ne tette volna számára lehetővé a bejelentést.

Ezzel szemben Luka Mesec, a Baloldal elnöke a tanácskozás után a sajtónak úgy nyilatkozott: a szerződést még nem hangolták össze, pártja pedig egyértelmű kötelezettségvállalást és együttműködési formát szeretne, mielőtt Sarec jelölésének támogatásáról döntene.

Mesec elmondta, hogy az ötpárti koalíció elutasította a Baloldal javaslatait, és saját indítványokkal ált elő. Ezt még meg kell vitatnia a Baloldal vezetőségének, a tárgyalások a többi párttal pedig kedden folytatódnak - tette hozzá.

Mesec nemtetszésének adott hangot azzal kapcsolatban, hogy az ötpárti koalíció előbb tájékoztatta a sajtót, mint az ő pártját arról, hogy a szociáldemokraták elnökét javasolja a házelnöki tisztség betöltésére.

"Bár az eddigi tárgyalások konstruktív és együttműködő szellemben folytak, bizonyos tendenciák a koalíciós partnerek részéről aggodalomra adnak okot" - húzta alá.

Sarec - bár bizakodó az együttműködési megállapodással kapcsolatban - megjegyezte: amennyiben a Baloldal úgy dönt, hogy nem írja alá a dokumentumot, nem lesz kormány.

Borut Pahor államfő, akinek a hivatalos választási eredmények közzététele utáni 30 napon belül kellett volna javaslatot tennie a miniszterelnök-jelölt személyére, ezt nem tudta megtenni, mert egyik jelölt sem rendelkezett a szükséges támogatással. Ugyanis sem a választásokon győztes ellenzéki jobboldali Szlovén Demokrata Párt (SDS) elnöke, Janez Jansa volt miniszterelnök, sem a második legtöbb szavazatot kapott, Marjan Sarec nemrég alapított balközép pártja, a Marjan Sarec Listája (LMS) nem rendelkezik a kormányalakításhoz szükséges parlamenti többséggel.

Július 28-tól ezért hivatalosan is megkezdődött a kormányalakítási tárgyalások második köre, amelyre 14 nap áll rendelkezésre. Az elnök mellett azonban már a frakciók is javaslatot tehetnek a miniszterelnök személyére, s ha ez sem jár sikerrel, a harmadik körben a képviselők, azaz pártjaik is jelölhetnek, de ekkor már nem kell a kormány megválasztásához abszolút többség, elég a jelenlevők többségének támogatása.

MTI