Az MPP begyűjtetné a veszélyes medvéket

2018. augusztus 7. 10:17

A veszélyes medvék azonnali altatólövedékes ártalmatlanítására, begyűjtésére és ideiglenes, biztonságos megőrzésére szólította fel a Hargita megyei önkormányzatot a Magyar Polgári Párt (MPP) megyei önkormányzati frakciója.

Az MTI-hez kedden eljuttatott felszólításban a frakció követeli, hogy Hargita Megye Tanácsa 24 órán belül kössön szerződést egy vadásztársasággal a veszélyes medvék altatólövedékes ártalmatlanítására, begyűjtésére és ideiglenes, biztonságos megőrzésére. Az MPP képviselői azt kérik, hogy a művelet költségeit a megyei önkormányzat előlegezze meg, majd hárítsa a Környezetvédelmi Minisztériumra, melynek a feladata lenne a nagyragadozók helyzetét rendezni.

"Az emberi életek védelme minden jogszabályi kötöttséget felülír! Az emberéletet védeni kell, ezért az altatólövedékes beavatkozásokat meg kell kezdeni, amíg nem lesznek halálos áldozatai a politikusok és a hivatalnokok felelőtlenségének!" - áll az MPP-frakció keddi felszólításában.

A frakció felszólította Hargita megye vezetőségét, hogy azonnal intézkedjen Székelyföld lakosságának, és az idelátogató turistáknak az életét veszélyeztető medvetámadások megszüntetése érdekében.

"Ha a jelenlegi jogszabályok rosszak, hatástalanok, akkor módosítani kell, esetleg újakat alkotni. Ne az életet alakítsuk a jogszabályokhoz, hanem a jogszabályokat az élethez!" - áll a dokumentumban.

A frakció szerint "a tiltakozások, a maszatolások, a jól csengő szalagcímek és a feltűnést keltő szereplések" nem bizonyultak hatékony megoldásnak. "Nem siránkozni kell, hanem cselekedni! Amennyiben a megyei tanács elnöke nem hajlandó erre, azonnal mondjon le!" - szólította fel Borboly Csabát, az önkormányzat Romániai Magyar Demokrata Szövetség (RMDSZ) színeiben megválasztott elnökét az MPP frakciója.

Az elmúlt időszakban négy személyt sebesített meg medve az MPP-s polgármester által vezetett Tusnádfürdőn. A legutóbbi, vasárnap reggeli támadás két sebesültje került kórházba. Ugyancsak vasárnap medve tört be egy tusnádfürdői panzióba, egy élelmiszerboltba és egy gazdaságba is, az elmúlt héten pedig egy gyermekotthon ajtaját törte be a ragadozó élelem után kutatva.

MTI