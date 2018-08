Hazugságvizsgálattal cáfolta érintettségét Kalinák

2018. augusztus 7. 15:53

Egy szakértőnél végzett hazugságvizsgálat eredményeivel cáfolta Robert Kalinák volt szlovák belügyminiszter kedden azokat a múlt heti sajtóközléseket, melyek szerint érintett lett volna egy korrupcióért elítélt magas rangú vietnami funkcionárius állítólagos elrablásában.

A Szlovákiában az elmúlt napokban erőteljes politikai témává dagadt ügy kezdete az elmúlt év nyarára nyúlik vissza, amikor is a német nyomozó hatóságok szerint Berlin belvárosából ismeretlen személyek elraboltak egy Németországban menedékért folyamodott vietnami férfit. Trinh Xuan Thanh - aki korábban egy vietnami állami építőipari vállalat vezetőjeként tevékenykedett, majd hazájában korrupcióért kétszeres életfogytiglanra ítélték - a vietnami hatóságok szerint önszántából tért haza, hogy az igazságszolgáltatás elé álljon.

Az ügy állítólagos szlovák száláról a múlt héten jelentetett meg cikket a Frankfurter Allgemeine Zeitung (FAZ) című német napilap, majd a liberális szlovák Dennik N is. Azt állították, hogy a férfit a szlovák kormány egyik repülőgépén juttatták ki a schengeni övezetből, s a történtekről az akkori szlovák belügyminiszternek - a posztjáról az idei tavaszi szlovák belpolitikai válság idején távozott - Robert Kalináknak is tudomása volt. Ezeket az állításokat a volt belügyminiszter és a pozsonyi szaktárca jelenlegi vezetése is azonnal cáfolta, sületlenségek és hazugságok elegyének minősítve őket.

Robert Kalinák keddi pozsonyi sajtótájékoztatóján ismertette annak a hazugságvizsgálatnak az eredményeit, amelynek során az esettel kapcsolatos állítólagos érintettségéről tettek fel neki kérdéseket. Ezek között egyebek mellett olyanok is szerepeltek, hogy a történtek idején volt-e tudomása az állítólagos emberrablásról, segédkezett-e benne, vagy másokat utasított-e hasonló tevékenységre. Kalinák az összes ilyen kérdésre nemmel válaszolt a hazugságvizsgálat során, s annak eredményei azt igazolták, hogy nagy valószínűséggel igazat állít.

A volt belügyminiszter közölte azt is, hogy a hazugságvizsgálatot - nehogy befolyásolással vádolják - szándékosan nem a rendőrség valamelyik szakértőjénél végeztette el, hanem egy elismert független szakértőnél, annál, akinél a múltban az egyik ismert szlovák ellenzéki politikus végeztetett egy hasonló vizsgálatot. Egyúttal felszólította a liberális Dennik N című szlovák lapot - amely személyét a múlt héten összefüggésbe hozta a vietnami funkcionárius ügyével - "viszonyuljon felelősségteljesen" az ügyhöz.

A vietnami férfi esete kapcsán hétfőn már a három szlovák legfőbb közjogi méltóság is találkozott, ám más-más véleményt fogalmaztak meg az esetről. A jelenlegi szlovák kormány politikai ellenlábasának számító szlovák államfő, aki a kormány teljes átalakításához vezető tavaszi belpolitikai válság idején is erőteljesen hallatta hangját, már a találkozó előtt azt mondta a sajtónak: elveszítette bizalmát Denisa Saková jelenlegi belügyminiszter iránt, mert úgy érzi, a tárcavezető akadályozza a vietnami férfi elrablásának kivizsgálását.

Andrej Kiskát ezért a kijelentéséért több bírálat is érte, mások mellett a legfőbb ügyész részéről, aki az államfő szavairól azt mondta, hogy azokkal politikai célokat követ, mert úgy tűnik, már most tudja, mi történt, holott azzal még a vizsgálatot végző szervek sincsenek tisztában. Robert Fico volt kormányfő, a legerősebb kormánypárt elnöke ennél is komolyabb hangot ütött meg, távozásra szólítva fel az elnököt. Azt állította, hogy Kiska ismét a kormányt akarja szétverni, akárcsak tavasszal, amikor az újságíró-gyilkosság ügyével élt vissza.

MTI