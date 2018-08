Bocsánatkérésre szólították fel Boris Johnsont

2018. augusztus 7. 17:36

Bocsánatkérésre szólította fel a kormányzó brit Konzervatív Párt elnöke Boris Johnsont a dániai burkatörvénnyel kapcsolatban megfogalmazott egyes kijelentései miatt kedden.

A volt külügyminiszter előző nap a The Daily Telegraph című konzervatív napilapban megjelent cikkében bírálta a burkára és az arcot takaró más viseletekre vonatkozó dániai tilalmat, de egyúttal nevetségesnek nevezte, hogy "emberek postaládának öltözve" járnak az utcán. A burkát viselő nőket nemcsak postaládához, hanem bankrablókhoz is hasonlította.

A brit Konzervatív Párt nagy vitákat kiváltó megnyilvánulásairól ismert tagja bírálatok össztüzébe került, párttársai részéről is. A párton belüli muszlim fórum alapítója, Mohamed Sheikh szerint Johnson cikke teljes tévedés. A kormány közel-keleti ügyekért felelős államtitkára pedig úgy vélekedett, hogy sokan sértőnek találhatják Johnson kijelentéseit.

Brandon Lewis, a Konzervatív Párt elnöke a Twitter közösségi portálon sürgette politikustársát, hogy kérjen bocsánatot.

Boris Johnson júliusban mondott le a külügyminiszteri tisztségről, mert nem értett egyet Theresa May kormányfő elképzeléseivel a brit európai uniós tagság megszűnésének feltételrendszeréről és az EU-val kialakítandó jövőbeni szoros kapcsolatokról.

Kommentárok szerint lemondásával Johnson megerősítette vezető szerepét a Konzervatív Párt keményvonalas Brexit-táborának élén, sokan pedig Theresa May lehetséges utódaként tekintenek rá, ha nem hoznak eredményt a Brexit-tárgyalások. Egyesek a politikus dániai burkatilalommal kapcsolatos megnyilvánulását is annak tudják be, hogy Johnson növelni akarja népszerűségét a párt jobbszárnyán.

Európában például Franciaországban, Belgiumban is tilos az arcot takaró öltözet viselése nyilvános helyen, Nagy-Britanniában azonban a fősodor egyetlen pártja sem támogat egy ilyen korlátozást.



MTI