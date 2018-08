Konkurenciát kap Nagy-Britanniában az Uber

2018. augusztus 8. 13:58

Konkurenciát kap Nagy-Britanniában az Uber. Az Ola indiai taxiszolgálat egy hónapon belül megkezdi működését Dél-Walesben, majd Manchesterben, és szerdán ismertté vált tervei szerint az év végére szerte az országban jelen lesz.

A bengalurui székhelyű vállalatot 2010-ben alapította a most 32 éves Bavis Agarval. Jelenleg az Ola India egyik legstabilabb technológiai vállalkozása, befektetői között van Ratan Tata milliárdos iparmágnás, valamint a Softbank japán technológiai konglomerátum. Száztíz indiai városban működik 125 millió felhasználóval, megelőzve az Ubert a szubkontinensen, ahol az amerikai cég a piac kevesebb mint harmadát uralja. Az Ola elsőként tette lehetővé Indiában, hogy riksát és motorkerékpárt is rendelhessenek a felhasználói. Később az Uber is követte a példát.

Az Ola külföldön elsőként Ausztráliában jelent meg, Nagy-Britanniában azonban nehéz dolga lesz az Uber kiszorításával. Dacára a londoni tömegközlekedést irányító városházi szervezettel, a Transport for Londonnal (TfL) folytatott bírósági harcának, az Uber kocsirendeléshez szükséges mobiltelefonos alkalmazását több mint 3,6 millióan töltötték le a brit fővárosban, sofőrjeinek száma pedig eléri a 45 ezret.

Nem úgy, mint az Uber, az Ola Nagy-Britanniában lehetővé fogja tenni, hogy felhasználói hagyományos taxit is rendelhessenek.

Az Ubernek most először lesz komoly vetélytársa a brit piacon. Az amerikai vállalat már 65 ország 600 városában van jelen, a világ legnépesebb országában, Kínában azonban 2016-ban bedobta a törülközőt. Indiában viszont évi egymilliárd dolláros beruházással akarja növelni jelenlétét.

MTI