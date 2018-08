Szlovénia - Marjan Sarecet jelölték miniszterelnöknek

2018. augusztus 8. 14:28

Hivatalosan is miniszterelnöknek jelölte Marjan Sarecet, a június 3-i szlovéniai választásokon a második legtöbb szavazatot kapott Marjan Sarec Listája (LMS) párt elnökét az ötpárti baloldali pártkoalíció szerdán - jelentette a helyi sajtó.

Sarec jelölését a Szociáldemokrata Párt (SD), Miro Cerar ügyvivő kormányfő pártja, a Modern Közép Pártja (SMC), Alenka Bratusek volt miniszterelnök pártja (Stranka AB) és a nyugdíjaspárt (DeSUS) támogatta. Az ötpárti koalíció jelenleg 43 képviselővel rendelkezik a 90 fős parlamentben. A kormányalakításhoz 46 szavazatra lesz szükségük.

A szélsőbaloldali Baloldal (Levica) párt korábban bejelentette, hogy a koalícióban nem vesz részt, de kész a parlamentben külső támogatást nyújtani egy balközép kisebbségi kormánynak.

A június elején tartott parlamenti választást a Janez Jansa volt miniszterelnök vezette, jobboldali, bevándorlásellenes Szlovén Demokrata Párt (SDS) nyerte meg, 25 mandátumot szerezve, de nem tudott kormányt alakítani. Marjan Sarec balközép pártja szintén nem tudta biztosítani a kormányzáshoz szükséges parlamenti többséget. Borut Pahor államfőnek a hivatalos választási eredmények közzététele után 30 napon belül javaslatot kellett volna tennie a miniszterelnök-jelölt személyére, ám kormányképes parlamenti többség hiányában nem tudta ezt megtenni.

Július 28-tól ezért hivatalosan is megkezdődött a kormányalakítási tárgyalások második köre, amelyre 14 nap állt rendelkezésre. A határidő pénteken járt volna le, a jelölésről pedig a jövő héten pénteken szavaz a parlament. A második körben az elnök mellett már a frakciók is javaslatot tehetnek a miniszterelnök személyére, s ha ez sem jár sikerrel, a harmadik körben a képviselők, azaz pártjaik is jelölhetnek, de ekkor már nem kell a kormány megválasztásához abszolút többség, elég a jelenlevők többségének támogatása.

A mostani, második körben azonban még szükség lesz 46 szavazatra. Az ötpárti koalíció folytatja a tárgyalásokat a Baloldallal, amelynek 9 mandátuma van a parlamentben.

Nélkülük Sarec kisebbségi kormányt sem tud alakítani. Amennyiben sikerül megszereznie a Baloldal támogatását, Sarec 40 évesen a legfiatalabb miniszterelnök lesz Szlovénia történetében.

A politikust júniusban választották meg először parlamenti képviselőnek, előtt több ciklusban volt Kamnik város polgármestere. Sarec tavaly függetlenként indult az elnökválasztáson is, és a második fordulóban mindössze öt százalékkal kapott kevesebb szavazatot, mint Borut Pahor régi-új elnök.

MTI