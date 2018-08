Nő a parlagfű pollenkoncentrációja

2018. augusztus 8. 17:06

Rossz hír az allergiásoknak: az elkövetkező napokban a parlagfű pollenszórása várhatóan országszerte fokozódik. Pénteken helyenként – elsősorban Kaposvár és Kecskemét térségében – már nagyon magas parlagfű pollenkoncentrációra lehet számítani.

Szigeti Tamás, az Országos Közegészségügyi Intézet Levegőhigiénés és Aerobiológiai Osztályának vezetője a hirado.hu megkeresésére elmondta, az elkövetkező napokban fokozódik a parlagfű pollenszórása. Az allergiásoknál intenzívebbé válhatnak az olyan tünetek, mint a tüsszögés, az orrfújás, az orrdugulás, a viszketés, a könnyezés, a fáradékonyság, de súlyosabb esetekben nehéz légzés is kialakulhat.

Érdemes betartani a szakorvosok tanácsait

Az osztályvezető megjegyezte, ezekben a kritikus napokban a legfontosabb az, hogy a betegek – akik eddig még nem tették meg – keressék fel kezelőorvosukat, és a megfelelő gyógyszeres kezelést minél hamarabb megkezdjék. A szakorvos több hasznos tanácsot is megfogalmazott az allergiások számára tüneteik enyhítése érdekében. Többek között ezekben a napokban, ha tehetik, kora reggel vagy késő este menjenek csak a szabadba, valamint éjjel szellőztessék ki a lakást, mivel az éjjeli órákban a parlagfű koncentrációja jóval alacsonyabb, mint a nappal.

Fontos az is, hogy a lakásba lehetőleg ne kerüljön be a pollen: az utcai cipőt érdemes mindennap áttörölni nedves ruhával, de az ágynemű gyakori mosása és cseréje is lecsökkentheti a közvetlen környezetben fellelhető pollen koncentrációját – magyarázta az osztályvezető. A pollenszemek a hajszálakon is megtapadhatnak, amelyek az otthonokba kerülve éjszaka is tüneteket okozhatnak. Ennek elkerülése érdekében pedig érdemes gyakrabban hajat mosni ebben az időszakban – tette hozzá.

Folyamatosan frissülnek az előrejelzések

Érdemes követni az az Országos Közegészségügyi Intézet naponta frissülő térképes előrejelzését a https://efop180.antsz.hu oldalon. Az osztályvezető a Nemzetközi Parlagfű Pollen Riasztási Rendszerre (R-PAS) is kitért. Az R-PAS célja, hogy a határon túli magyarokat is tájékoztassa a parlagfű pollenjének aktuális koncentrációjáról. A nemzetközi rendszer ugyanakkor az allergiásoknak a környező országokba tervezett utazásainak megtervezésében is hasznos lehet, mivel magas pollenkoncentráció esetén a betegeknek a megfelelő gyógykészítményeket is be kell szerezniük az útra.

Fotó: MTI/Rosta Tibor)

Fontos a gyors és hatékony fellépés

Esős időszakok esetén mindig csökken a parlagfű pollenkoncentrációja a levegőben. De egy hosszabb, aszályos időszak is csökkentheti a pollenterhelést Az elmúlt hetek, hónapok enyhe, csapadékos időjárása ugyanis kedvezett a parlagfű növekedésének. Emiatt is jelent meg a szokottnál hamarabb a gyomnövény pollenje a levegőben.

Fontos ezért, hogy mindenki a saját lakóhelyén és annak környezetében ellenőrizze, található-e ott parlagfüves terület. Amennyiben igen, akkor érdemes azt minél hamarabb lekaszálni vagy bejelenteni az illetékes hatóság felé.

A Nemzetközi Parlagfű Pollen Riasztási Rendszer aktuális előrejelzése (Fotó: oki.hu)

Közel két és félmillió allergiás beteg él Magyarországon, közülük mintegy egymillió embert érint a parlagfű allergia. Megfelelő terápiás kezeléssel az allergiás tünetek egy idő után enyhülhetnek vagy teljes mértékben meg is szűnhetnek.

