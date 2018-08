Néhány medve kivonása nem oldja meg a problémákat

2018. augusztus 9. 10:10

Hat medve eltávolítását hagyták jóvá Tusnádfürdőn, bár 12 állat kiemelésére érkezett kérés a minisztériumhoz, miután vasárnap két újabb embert ért támadás. A tusnádfürdői medvekérdés megoldása azért is vált jelentőssé, mert idén nyáron már négy medvetámadás történt a fürdővárosban.

A Sürgősségi Esetek Hargitai Megyei Bizottsága összehívta ülését, amelyen több fontos témakörben is megegyeztek a felek. A tusnádfürdői medvekérdés megoldása azért is vált jelentőssé, mert idén nyáron már négy medvetámadás történt a fürdővárosban.

Székelyföld évek óta túlszaporulattal küzd a medvék tekintetében – mondta el Borboly Csaba, a Hargita Megyei Tanács elnöke. Ennek egyik oka, hogy tilos a vadászat, így akár több ezer medve is lehet a településen, bizonyos részük pedig lakott területekre is kiszorul.

Évek óta nem foglalkoznak a problémával

Elmondása szerint a fő ok a román kormány tehetetlenségében rejlik, hiszen a minisztérium évek óta nem hajlandó foglalkozni a Bukaresttől 300 kilométerre lévő székelyföldi problémával – szögezte le Borboly Csaba a Kossuth Rádió Ütköző című műsorában.

A napokban elfogadott, hat medvére vonatkozó kivonási parancsnak két útja lehet, vagy elaltatják és elszállítják az állatokat más területekre, például medverezervátumokba, vagy egy vadásztársulat engedélyt kap a medvék kilövésére. Szerinte azonban néhány medve eltávolítása még nem oldja meg az évek óta tartó problémát. A felmérések alapján legalább 100 veszélyes medve kilövését kellene végrehajtani Hargita megyében – szögezte le.

A medve szigorúan védett állat

Borboly Csaba azt is elmondta, bár hétfőn jóváhagyták a medvék eltávolítását a sajtóértekezleten, de hivatalos dokumentum még nem érkezett szerda estig sem róla, és ez némi kételkedésre adhat okot. Hozzátette, hiába kapta meg Székelyföld az autonómiáját, mégsem rendelkezik jogi eszköztárral, sem pedig anyagi forrással, amelyet erre a tevékenységre tudna fordítani.

Albert Tibor, Tusnádfürdő polgármestere elmondta, a medve egy nagyon szigorúan védett állat Romániában, pedig az emberek biztonsága lenne a fontosabb. Egyetértett azzal az állásponttal, mely szerint hat medve eltávolítása még nem oldja meg a problémákat, sokkal több állatot kellene elszállíttatni a megyéből.

Borboly Csaba megjegyezte, a támadásokon kívül a gazdaság is jelentős kihívások előtt áll, mert nemcsak nappal, de már este is folyamatosan felügyelni kell a jószágokat, viszont nehéz munkaerőt találni. Napi rendszerűséggel vannak medvetámadások, melyeknek a felét már a gazdák be sem jelentik, mivel a kormány nem tesz lépéseket a megfékezésre.

Szeretik a házi ételeket

A polgármester elmondta, a medvék valószínűleg azért szeretnek lakott területekre, sőt lakásokba is betörni, mert hozzászoktak a házi ételekhez. Ez azért van, mert 2010-ben Hargita megye felszámolt egy erdőben lévő szeméttelepet, így több medve feltehetően az ott talált maradék élelmet fogyasztotta el.

Úgy véli, szigorú szabályozást kellene bevezetni a lakott területen felbukkanó medvék esetében. Többször tett már javaslatot annak érdekében, hogy vezessék be az éjszakai járőrözést, illetve, hogy a medvéket csak erdőben lehessen etetni, megakadályozva, hogy lakott területekhez szokjanak.

hirado.hu - Kossuth Rádió