Újra Orbán Viktor a téma az EU-ban

2018. augusztus 9. 10:23

Európa nagyobb gonddal néz szembe, mint amekkorát Magyarország miniszterelnökének fellépése okoz, az olyan populista politikusok, mint Orbán Viktor, valójában csak megszemélyesítik a mély ellentétek egyik oldalát – véli egy újabb európai parlamenti politikus, aki egyik kollégája Orbánt élesen bíráló cikkére reagál.

Anna Maria Corazza Bildt, a Fideszt is magában foglaló Európai Néppárt (EPP) politikusa a napokban szenvedélyesen bírálta Orbán Viktort, Magyarország miniszterelnökét a Politicón megjelent írásában - kezdi a cikkre adott reakcióját Sophie In 't Veld, a Liberálisok és Demokraták Szövetsége Európáért (ALDE) elnökhelyettese. Egy ponton rákos daganatként jellemzi a magyar miniszterelnök politikáját, amelytől meg kell szabadulni, mielőtt elpusztítja az EPP alapértékeit.

Az ALDE politikusa összességében egyetért néppárti kollégájával, ám egyben bírálja is az EPP-t. Emlékeztet rá, hogy az Európai Parlament többi pártcsaládja számtalanszor kérte a néppárt vezetését, hogy fékezzék meg Orbán Viktor támadásait a demokratikus intézmények ellen, illetve bírják rá, hogy fogadja el a migráció közös európai kezelését. A válasz mindig az volt, hogy amíg a magyar kormánypárt az EPP tagja, addig vissza lehet fogni a túlzásoktól.

Nem vált be

Az ALDE politikusa szerint ez nem vált be. Éppen ellenkezőleg, az EPP-hez tartozó egyes pártok átvették a magyar kormányfő politikájának, nézeteinek egy részét ahelyett, hogy visszautasítanák azokat. Ennek eredményeként a néppárt - akárcsak más tradicionális európai pártcsaládok - mélyen megosztottá vált olyan ügyekben, mint a migráció kezelése, alapértékeik betartása és egyáltalán identitásuk, önazonosságuk definiálása.

A liberális politikus ezzel arra utal, amit kollégája is említett írásában. Nem csupán az EPP-n belül jelentek meg olyan politikai erők, amelyek szembe fordulnak a pártcsalád alapértékeivel, például demokráciafelfogásával (az illiberális demokrácia elutasításával), hanem például a szocialistáknál is. Ez is alátámasztja azt a véleményét, hogy Orbán Viktor fellépése nem maga a probléma, hanem csupán a tünete az igazi bajnak, ami kettéhasítja az európai politikát.

Másfelé szakad

Sophie In 't Veld szerint az Európai Parlament politikai megosztottsága ma már nem követi a hagyományos politikai frontvonalakat konzervatívok, szocialisták, liberálisok és zöldek között, hanem gyakran ezeket átszelve osztja két részre a politikusokat. Az egyik oldalon az Európa-párti, liberális és demokrata erők állnak, a másikon a populista, nacionalista csoportok.

Ennek eredménye egyfajta bénultság lett, ugyanis a parlament képviselői őrlődnek a pártcsaládjukhoz fűződő hűség és ennek sokszor ellentmondó személyes meggyőződésük, értékeik között. Abban a korban, amelyben az USA élén Donald Trump áll, Vlagyimir Putyin vezeti Oroszországot, a brexit szétszakítja Európát a mérsékelt politikai erők nem engedhetik meg maguknak, hogy párthovatartozásuk alapján egymás ellen küzdjenek - véli az ALDE politikusa.

Szerinte a 2019-es európai parlamenti választás lehetőséget ad arra, hogy új szövetségek alakuljanak ki az új választóvonalak mentén. Olyan EU-ra kellene ajánlatot tenni a választóknak, amely megfelel alapértékeinek: a szolidaritás, az emberi jogok, a szabadság és a sokszínűség védelmének.

