Megnyílt az első spanyol menekülttábor

Megnyitották az első menekülttábort Spanyolországban, miután beindult a nyugati migrációs útvonal.

A France 24 beszámol arról: Spanyolországban, a Gibraltári-szorosnál fekvő Algecirasban megnyitották az első menekülttábort spanyol földön.

Miután a balkáni és az olaszországi menekültútvonalak lezáródtak, most a Marokkó és Spanyolország közötti útvonalon indult be a vándorlás. Spanyolország most először több migránst fogad, mint Görögország vagy Olaszország.

Németország a minap kötött megállapodást Spanyolországgal arról, hogy az onnan érkező migránsokat a német határon visszafordítják Spanyolországba.